Прогноз погоди на 13 червня: сонячно та тепло, подекуди пройдуть грози
Погода в Україні у середу, 13 червня, буде сухою та сонячною на більшості території країни. Лише у північно-центральних та західних регіонах пройдуть дощі, а подекуди навіть літні грози.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, 13 червня дощі з грозами очікуються у західних та північних областях. Окрім того, опади ймовірні також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.
Водночас, суха та спекотна погода охопить більшість регіонів поблизу морів – Півдня та Сходу України.
Температура "вріже" до спеки у південній частині, +28+33 градуси. На решті нашої території – комфортно, +23+27 градусів тепла,
– зазначила Діденко.
У Києві у середу місцями можливий дощ і гроза. Денна температура повітря буде стриманішою – +24+25 градусів тепла.
Прогноз погоди на понеділок, 13 червня, у містах України:
Ужгород – +24...+26
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +22...+24
Вінниця – +24...+26
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +21...+23
Суми – +22...+24
Полтава – +23...+25
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +25...+27
Харків – +22...+24
Київ – +24...+26
Погода в Україні на 13 червня 2018 року від Укргідрометцентру