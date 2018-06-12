Прогноз погоди на 13 червня: сонячно та тепло, подекуди пройдуть грози

Погода в Україні у середу, 13 червня, буде сухою та сонячною на більшості території країни. Лише у північно-центральних та західних регіонах пройдуть дощі, а подекуди навіть літні грози.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Пустельний Крим: на півострові всихає ціле водосховище

За її словами, 13 червня дощі з грозами очікуються у західних та північних областях. Окрім того, опади ймовірні також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.

Водночас, суха та спекотна погода охопить більшість регіонів поблизу морів – Півдня та Сходу України.

Температура "вріже" до спеки у південній частині, +28+33 градуси. На решті нашої території – комфортно, +23+27 градусів тепла,

– зазначила Діденко.

У Києві у середу місцями можливий дощ і гроза. Денна температура повітря буде стриманішою – +24+25 градусів тепла.

Прогноз погоди на понеділок, 13 червня, у містах України:

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +22...+24

Вінниця – +24...+26

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +21...+23

Суми – +22...+24

Полтава – +23...+25

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +22...+24

Київ – +24...+26