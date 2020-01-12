Прогноз погоды на 13 января: на Маланки в Украине будет сухо и тепло

Погода в Украине в понедельник, 13 января, будет теплой и сухой на всей территории Украины. В целом будет солнечно с небольшой облачностью, почти на всей территории страны в течение дня будут мощные западные ветры, на Востоке – юго-западные.

Температура воздуха в течение всего дня будет выше нуля – +1+6 градусов. Ночью будет опускаться до 0-4 градусов.

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Самым теплым традиционно будет Юг страны. Там температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже +3 градуса. Впрочем и на остальной территории страны погода будет необычно теплой для такого времени года.

Сравнительно холодно будет лишь на Закарпатье и Луганщине – там температура не будет подниматься выше +3 градуса. Маланка на всей территории нашей страны пройдет без осадков.

В Киеве также тепло +4+6 градусов. Без осадков пройдет как день, так и ночь в столице. Впрочем, как и на остальной территории страны, стоит ожидать сильные ветры.

Прогноз погоды на понедельник, 13 января, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +4...+6

Одесса – +4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Сумы- + 2... + 4

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – +3...+5

Киев – +4...+6



Прогноз погоды на понедельник, 13 января, от Укргидрометцентра