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      Прогноз погоды на 13 января: на Маланки в Украине будет сухо и тепло

      39 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 13 января / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в понедельник, 13 января, будет теплой и сухой на всей территории Украины. В целом будет солнечно с небольшой облачностью, почти на всей территории страны в течение дня будут мощные западные ветры, на Востоке – юго-западные.

      Температура воздуха в течение всего дня будет выше нуля – +1+6 градусов. Ночью будет опускаться до 0-4 градусов.

      Обратите внимание: В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды

      Самым теплым традиционно будет Юг страны. Там температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже +3 градуса. Впрочем и на остальной территории страны погода будет необычно теплой для такого времени года.

      Сравнительно холодно будет лишь на Закарпатье и Луганщине – там температура не будет подниматься выше +3 градуса. Маланка на всей территории нашей страны пройдет без осадков.

      В Киеве также тепло +4+6 градусов. Без осадков пройдет как день, так и ночь в столице. Впрочем, как и на остальной территории страны, стоит ожидать сильные ветры.

      Прогноз погоды на понедельник, 13 января, в городах Украины:

      Ужгород – +1...+3

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +3...+5

      Черновцы – +3...+5

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +3...+5

      Житомир – +3...+5

      Винница – +4...+6

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +3...+5

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – +3...+5

      Черкассы – +3...+5

      Чернигов – +2...+4

      Сумы- + 2... + 4

      Полтава – +3...+5

      Днепр – +3...+5

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +3...+5

      Киев – +4...+6

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      Прогноз погоды на понедельник, 13 января, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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