Прогноз погоды на 13 января: на Маланки в Украине будет сухо и тепло
Погода в Украине в понедельник, 13 января, будет теплой и сухой на всей территории Украины. В целом будет солнечно с небольшой облачностью, почти на всей территории страны в течение дня будут мощные западные ветры, на Востоке – юго-западные.
Температура воздуха в течение всего дня будет выше нуля – +1+6 градусов. Ночью будет опускаться до 0-4 градусов.
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Самым теплым традиционно будет Юг страны. Там температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже +3 градуса. Впрочем и на остальной территории страны погода будет необычно теплой для такого времени года.
Сравнительно холодно будет лишь на Закарпатье и Луганщине – там температура не будет подниматься выше +3 градуса. Маланка на всей территории нашей страны пройдет без осадков.
В Киеве также тепло +4+6 градусов. Без осадков пройдет как день, так и ночь в столице. Впрочем, как и на остальной территории страны, стоит ожидать сильные ветры.
Прогноз погоды на понедельник, 13 января, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +3...+5
Винница – +4...+6
Одесса – +4...+6
Николаев – +3...+5
Херсон – +4...+6
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +2...+4
Сумы- + 2... + 4
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +1...+3
Харьков – +3...+5
Киев – +4...+6
Прогноз погоды на понедельник, 13 января, от Укргидрометцентра