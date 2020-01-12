Прогноз погоди на 13 січня: на Маланки в Україні буде сухо і тепло
Погода в Україні у понеділок, 13 січня, буде теплою та сухою на усій території України. Загалом буде сонячно з помірною хмарністю, майже на всій території країни протягом дня будуть потужні західні вітри, на Сході – південно-західні.
Температура повітря протягом усього дня буде вищою від нуля – +1+6 градусів. Вночі опускатиметься до 0-4 градусів.
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Найтепліщим традиційно буде Південь країни. Там температура повітря протягом дня не опускатиметься нижче як +3 градуси. Втім і на решті території країни погода буде незвично теплою для такої пори роки.
Порівняно холодно буде лише на Закарпатті та Луганщині – там температура не підійматиметься вище як +3 градуси. Маланка на усій території нашої країни пройде без опадів.
У Києві також тепло +4+6 градусів. Без опадів пройде як день, так і ніч у столиці. Втім, як і на решті території країни, варто очікувати на сильні вітри.
Прогноз погоди на понеділок, 13 січня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – +3…+5
Вінниця – +4…+6
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +3…+5
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – +3…+5
Київ – +4...+6
Прогноз погоди на понеділок, 13 січня, від Укргідрометцентру