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      Прогноз погоди на 13 січня: на Маланки в Україні буде сухо і тепло

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      Прогноз погоди на 13 січня / скріншот

      Погода в Україні у понеділок, 13 січня, буде теплою та сухою на усій території України. Загалом буде сонячно з помірною хмарністю, майже на всій території країни протягом дня будуть потужні західні вітри, на Сході – південно-західні.

      Температура повітря протягом усього дня буде вищою від нуля – +1+6 градусів. Вночі опускатиметься до 0-4 градусів.

      Зверніть увагу: В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду

      Найтепліщим традиційно буде Південь країни. Там температура повітря протягом дня не опускатиметься нижче як +3 градуси. Втім і на решті території країни погода буде незвично теплою для такої пори роки.

      Порівняно холодно буде лише на Закарпатті та Луганщині – там температура не підійматиметься вище як +3 градуси. Маланка на усій території нашої країни пройде без опадів.

      У Києві також тепло +4+6 градусів. Без опадів пройде як день, так і ніч у столиці. Втім, як і на решті території країни, варто очікувати на сильні вітри.

      Прогноз погоди на понеділок, 13 січня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +4…+6

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +2…+4

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +3…+5

      Київ – +4...+6

      прогноз погоди на 13 січня
      Прогноз погоди на понеділок, 13 січня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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