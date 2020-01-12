Прогноз погоди на 13 січня: на Маланки в Україні буде сухо і тепло

Погода в Україні у понеділок, 13 січня, буде теплою та сухою на усій території України. Загалом буде сонячно з помірною хмарністю, майже на всій території країни протягом дня будуть потужні західні вітри, на Сході – південно-західні.

Температура повітря протягом усього дня буде вищою від нуля – +1+6 градусів. Вночі опускатиметься до 0-4 градусів.

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Найтепліщим традиційно буде Південь країни. Там температура повітря протягом дня не опускатиметься нижче як +3 градуси. Втім і на решті території країни погода буде незвично теплою для такої пори роки.

Порівняно холодно буде лише на Закарпатті та Луганщині – там температура не підійматиметься вище як +3 градуси. Маланка на усій території нашої країни пройде без опадів.

У Києві також тепло +4+6 градусів. Без опадів пройде як день, так і ніч у столиці. Втім, як і на решті території країни, варто очікувати на сильні вітри.

Прогноз погоди на понеділок, 13 січня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – +3…+5

Вінниця – +4…+6

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +3…+5

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +1…+3

Харків – +3…+5

Київ – +4...+6



Прогноз погоди на понеділок, 13 січня, від Укргідрометцентру