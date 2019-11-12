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      Прогноз погоды на 13 ноября: в Украину возвращается тепло на пару со штормовым ветром

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      Погода 13 ноября 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 13 ноября / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в среду, 13 октября, будет теплой, сухой и ветреной. Небольшой дождь возможен только на Закарпатье. А вот с ветром предупреждения действительно серьезное – штормовые порывы местами будут достигать 20 метров в секунду.

      Погоду будет определять антициклон, поэтому в среду будет преимущественно сухо. Об этом на своей фейсбук-странице информирует украинская синоптик Наталья Диденко.

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      Осадки хотя и не ожидается, а вот ветер как раз разгуляется – будьте осторожны при штормовых юго-восточных порывах,
      – отмечает експертка.

      Слова Диденко подтверждают и в Укргидрометцентре.

      Внимание! 13 ноября в западных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью и утром на Левобережье страны – туман, видимость 200 – 500 метров – и уровень опасности, желтый.

      Теплее всего будет в Крыму. Там температура поднимется до +16... +18 градусов.

      Самая холодная погода ожидается в Сумской и Харьковской областях. Там воздух прогреется до +9... +11 градусов.

      Ветер будет юго-восточным.

      В столице – без осадков, температура воздуха в Киеве достигнет +12... 14 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 13 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +15... +17

      Львов – +14... +16

      Ивано-Франковск – +13... +15

      Тернополь – +12... +14

      Черновцы – +13... +15

      Хмельницкий – +12... +14

      Луцк – +13... +15

      Ровно – +13... +15

      Житомир – +12... +14

      Винница – +13... +15

      Одесса – +15... +17

      Николаев – +14... +16

      Херсон – +14... +16

      Симферополь – +16... +18

      Кропивницкий – +12... +14

      Черкассы – +12... +14

      Чернигов – +10... +12

      Сумы – +9... +11

      Полтава – +10... +12

      Днепр – +12... +14

      Запорожье – +13... +15

      Донецк – +10... +12

      Луганск – +9... +11

      Харьков – +9... +11

      Киев – +12... +14

      прогноз погоди погода на 13 листопада
      Прогноз погоды на среду, 13 ноября, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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