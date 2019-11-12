Прогноз погоды на 13 ноября: в Украину возвращается тепло на пару со штормовым ветром
Погода в Украине в среду, 13 октября, будет теплой, сухой и ветреной. Небольшой дождь возможен только на Закарпатье. А вот с ветром предупреждения действительно серьезное – штормовые порывы местами будут достигать 20 метров в секунду.
Погоду будет определять антициклон, поэтому в среду будет преимущественно сухо. Об этом на своей фейсбук-странице информирует украинская синоптик Наталья Диденко.
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Осадки хотя и не ожидается, а вот ветер как раз разгуляется – будьте осторожны при штормовых юго-восточных порывах,
– отмечает експертка.
Слова Диденко подтверждают и в Укргидрометцентре.
Внимание! 13 ноября в западных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью и утром на Левобережье страны – туман, видимость 200 – 500 метров – и уровень опасности, желтый.
Теплее всего будет в Крыму. Там температура поднимется до +16... +18 градусов.
Самая холодная погода ожидается в Сумской и Харьковской областях. Там воздух прогреется до +9... +11 градусов.
Ветер будет юго-восточным.
В столице – без осадков, температура воздуха в Киеве достигнет +12... 14 градусов.
Прогноз погоды на среду, 13 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +15... +17
Львов – +14... +16
Ивано-Франковск – +13... +15
Тернополь – +12... +14
Черновцы – +13... +15
Хмельницкий – +12... +14
Луцк – +13... +15
Ровно – +13... +15
Житомир – +12... +14
Винница – +13... +15
Одесса – +15... +17
Николаев – +14... +16
Херсон – +14... +16
Симферополь – +16... +18
Кропивницкий – +12... +14
Черкассы – +12... +14
Чернигов – +10... +12
Сумы – +9... +11
Полтава – +10... +12
Днепр – +12... +14
Запорожье – +13... +15
Донецк – +10... +12
Луганск – +9... +11
Харьков – +9... +11
Киев – +12... +14