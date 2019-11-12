Прогноз погоды на 13 ноября: в Украину возвращается тепло на пару со штормовым ветром

Погода в Украине в среду, 13 октября, будет теплой, сухой и ветреной. Небольшой дождь возможен только на Закарпатье. А вот с ветром предупреждения действительно серьезное – штормовые порывы местами будут достигать 20 метров в секунду.

Погоду будет определять антициклон, поэтому в среду будет преимущественно сухо. Об этом на своей фейсбук-странице информирует украинская синоптик Наталья Диденко.

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Осадки хотя и не ожидается, а вот ветер как раз разгуляется – будьте осторожны при штормовых юго-восточных порывах,

– отмечает експертка.

Слова Диденко подтверждают и в Укргидрометцентре.

Внимание! 13 ноября в западных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью и утром на Левобережье страны – туман, видимость 200 – 500 метров – и уровень опасности, желтый.

Теплее всего будет в Крыму. Там температура поднимется до +16... +18 градусов.

Самая холодная погода ожидается в Сумской и Харьковской областях. Там воздух прогреется до +9... +11 градусов.

Ветер будет юго-восточным.

В столице – без осадков, температура воздуха в Киеве достигнет +12... 14 градусов.

Прогноз погоды на среду, 13 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +15... +17

Львов – +14... +16

Ивано-Франковск – +13... +15

Тернополь – +12... +14

Черновцы – +13... +15

Хмельницкий – +12... +14

Луцк – +13... +15

Ровно – +13... +15

Житомир – +12... +14

Винница – +13... +15

Одесса – +15... +17

Николаев – +14... +16

Херсон – +14... +16

Симферополь – +16... +18

Кропивницкий – +12... +14

Черкассы – +12... +14

Чернигов – +10... +12

Сумы – +9... +11

Полтава – +10... +12

Днепр – +12... +14

Запорожье – +13... +15

Донецк – +10... +12

Луганск – +9... +11

Харьков – +9... +11

Киев – +12... +14



Прогноз погоды на среду, 13 ноября, от Укргидрометцентра