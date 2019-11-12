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      Прогноз погоди на 13 листопада: в Україну повертається тепло на пару зі штормовим вітром

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      Погода 13 листопада 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 13 листопада / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у середу, 13 жовтня, буде теплою, сухою та вітряною. Невеликий дощ можливий лише на Закарпатті. А ось із вітром попередження справді серйозне – штормові пориви подекуди сягатимуть 20 метрів за секунду.

      Погоду визначатиме антициклон, тому у середу буде переважно сухо. Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.

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      Опади хоч і не очікуються, а ось вітер якраз розгуляється – будьте обережними при штормових південно-східних поривах,
      – наголошує експертка.

      Слова Діденко підтверджують і в Укргідрометцентрі.

      Увага! 13 листопада у західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Вночі та вранці на Лівобережжі країни – туман, видимість 200 – 500 метрів – І рівень небезпечності, жовтий.

      Найтепліше буде у Криму. Там температура підніметься до +16…+18 градусів.

      Найхолодніша погода очікується на Сумщині й Харківщині. Там повітря прогріється до +9…+11 градусів.

      Вітер буде південно-східним.

      У столиці – без опадів, температура повітря у Києві сягне +12…+14 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 13 листопада, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +14…+16

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +13…+15

      Рівне – +13…+15

      Житомир – +12…+14

      Вінниця – +13…+15

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +14…+16

      Херсон – +14…+16

      Сімферополь – +16…+18

      Кропивницький – +12…+14

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +9…+11

      Полтава – +10…+12

      Дніпро – +12…+14

      Запоріжжя – +13…+15

      Донецьк – +10…+12

      Луганськ – +9…+11

      Харків – +9…+11

      Київ – +12…+14

      прогноз погоди погода на 13 листопада
      Прогноз погоди на середу, 13 листопада, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      сьогодні
      10840
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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