Прогноз погоди на 13 листопада: в Україну повертається тепло на пару зі штормовим вітром
Погода в Україні у середу, 13 жовтня, буде теплою, сухою та вітряною. Невеликий дощ можливий лише на Закарпатті. А ось із вітром попередження справді серйозне – штормові пориви подекуди сягатимуть 20 метрів за секунду.
Погоду визначатиме антициклон, тому у середу буде переважно сухо. Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Опади хоч і не очікуються, а ось вітер якраз розгуляється – будьте обережними при штормових південно-східних поривах,
– наголошує експертка.
Слова Діденко підтверджують і в Укргідрометцентрі.
Увага! 13 листопада у західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Вночі та вранці на Лівобережжі країни – туман, видимість 200 – 500 метрів – І рівень небезпечності, жовтий.
Найтепліше буде у Криму. Там температура підніметься до +16…+18 градусів.
Найхолодніша погода очікується на Сумщині й Харківщині. Там повітря прогріється до +9…+11 градусів.
Вітер буде південно-східним.
У столиці – без опадів, температура повітря у Києві сягне +12…+14 градусів.
Прогноз погоди на середу, 13 листопада, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +13…+15
Рівне – +13…+15
Житомир – +12…+14
Вінниця – +13…+15
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +14…+16
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +10…+12
Суми – +9…+11
Полтава – +10…+12
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +13…+15
Донецьк – +10…+12
Луганськ – +9…+11
Харків – +9…+11
Київ – +12…+14
Прогноз погоди на середу, 13 листопада, від Укргідрометцентру