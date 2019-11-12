Прогноз погоди на 13 листопада: в Україну повертається тепло на пару зі штормовим вітром

Погода в Україні у середу, 13 жовтня, буде теплою, сухою та вітряною. Невеликий дощ можливий лише на Закарпатті. А ось із вітром попередження справді серйозне – штормові пориви подекуди сягатимуть 20 метрів за секунду.

Погоду визначатиме антициклон, тому у середу буде переважно сухо. Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також: Рятувальники витягли з вогню крихітне кошеня: зворушливі фото

Опади хоч і не очікуються, а ось вітер якраз розгуляється – будьте обережними при штормових південно-східних поривах,

– наголошує експертка.

Слова Діденко підтверджують і в Укргідрометцентрі.

Увага! 13 листопада у західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Вночі та вранці на Лівобережжі країни – туман, видимість 200 – 500 метрів – І рівень небезпечності, жовтий.

Найтепліше буде у Криму. Там температура підніметься до +16…+18 градусів.

Найхолодніша погода очікується на Сумщині й Харківщині. Там повітря прогріється до +9…+11 градусів.

Вітер буде південно-східним.

У столиці – без опадів, температура повітря у Києві сягне +12…+14 градусів.

Прогноз погоди на середу, 13 листопада, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +13…+15

Рівне – +13…+15

Житомир – +12…+14

Вінниця – +13…+15

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +10…+12

Суми – +9…+11

Полтава – +10…+12

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +13…+15

Донецьк – +10…+12

Луганськ – +9…+11

Харків – +9…+11

Київ – +12…+14



Прогноз погоди на середу, 13 листопада, від Укргідрометцентру