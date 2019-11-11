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      Рятувальники витягли з вогню крихітне кошеня: зворушливі фото

      668 Читать новость на русском
      Порятунок кошеняти
      Порятунок кошеняти / пресслужба ДСНС

      У житловому будинку в селі Великі Будища, що на Полтавщині, в ніч на 11 листопада спалахнула масштабна пожежа. Загорання помітив випадковий перехожий, він викликав вогнеборців та до їх приїзду вивів із будівлі господаря дому. Під час гасіння пожежі рятувальники помітили у палаючій кімнаті маленьке кошеня.

      Воно лежало вже без ознак життя, проте пожежники винесли малюка на вулицю та провели необхідні реанімаційні заходи. Застосовували навіть апарат захисту органів дихання. Про зворушливий порятунок інформує пресцентр ДСНС України.

      Котики теж хдатні рятувати людей: Кішка врятувала немовля від загибелі в Колумбії: подія потрапила на відео

      Зараз для кошеняти шукають тимчасовий прихисток – господар малечі все ще перебуває з опіками у лікарні.

      Живи, маля! За твоє життя боролись люди з великим серцем,
      – мовиться у повідомленні рятувальників.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Світ тварин ДСНС Новини Полтави
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