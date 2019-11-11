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      Спасатели вытащили из огня крошечного котенка: трогательные фото

      67 Читати новину українською
      Спасение котенка
      Спасение котенка / Пресс-служба ГСЧС

      В жилом доме в селе Великие Будища Полтавской области в ночь на 11 ноября вспыхнул масштабный пожар. Возгорание заметил случайный прохожий, он вызвал пожарных и до их приезда вывел из здания хозяина дома. Во время тушения пожара спасатели заметили в горящей комнате маленького котенка.

      Он лежал уже без признаков жизни, однако пожарные вынесли малыша на улицу и провели необходимые реанимационные мероприятия. Применяли даже аппарат защиты органов дыхания. О трогательном спасении информирует пресс-центр ГСЧС Украины.

      Котики тоже способны спасать людей: Кошка спасла младенца от гибели в Колумбии: событие попало на видео

      Сейчас для котенка ищут временный приют – хозяин малыша все еще находится с ожогами в больнице.

      Живи, малыш! За твою жизнь боролись люди с большим сердцем,
      – говорится в сообщении спасателей.

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      11 ноября
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Полтавы ГСЧС
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