Спасатели вытащили из огня крошечного котенка: трогательные фото

В жилом доме в селе Великие Будища Полтавской области в ночь на 11 ноября вспыхнул масштабный пожар. Возгорание заметил случайный прохожий, он вызвал пожарных и до их приезда вывел из здания хозяина дома. Во время тушения пожара спасатели заметили в горящей комнате маленького котенка.

Он лежал уже без признаков жизни, однако пожарные вынесли малыша на улицу и провели необходимые реанимационные мероприятия. Применяли даже аппарат защиты органов дыхания. О трогательном спасении информирует пресс-центр ГСЧС Украины.

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Сейчас для котенка ищут временный приют – хозяин малыша все еще находится с ожогами в больнице.

Живи, малыш! За твою жизнь боролись люди с большим сердцем,

– говорится в сообщении спасателей.

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