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      Прогноз погоды на 13 октября: в Украине будет тепло и солнечно

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      Погода 13 октября 2019 Украина – синоптик прогнозирует потепление
      Прогноз погоды в Украине на 13 октября / 5.ua

      Погода в Украине в воскресенье, 13 октября, будет замечательной – украинцев ждут солнце и тепло. Приятная воскресная погода будет на всей территории нашего государства.

      Температура воздуха в Украине в воскресенье достигнет отметки в +18+23 градуса, пишет синоптик Наталья Диденко.

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      В течение дня будет малооблачная солнечная погода, а юго-западный ветер угомонится и будет умеренным и даже слабым.

      В Киеве воскресенье, 13 октября, будет выгонять всех диванных любителей на улицу. Да и мало кто будет сопротивляться – ведь будет солнечно и тепло, около +20 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 13 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +21...+23

      Львов – +20...+22

      Ивано-Франковск – +19...+21

      Тернополь – +20...+22

      Черновцы – +20...+22

      Хмельницкий – +19...+21

      Луцк – +19...+21

      Ровно – +19...+21

      Житомир – +19...+21

      Винница – +19...+21

      Одесса – +20...+22

      Николаев – +20...+22

      Херсон – +19...+21

      Симферополь – +19...+21

      Кропивницкий – +20...+22

      Черкассы – +20...+22

      Чернигов – +18...+20

      Сумы – + 18... + 20

      Полтава – +19...+21

      Днепр – +19...+21

      Запорожье – +18...+20

      Донецк – +17...+19

      Луганск +18...+20

      Харьков – +19...+21

      Киев – +19...+21

      прогноз погоди на 13 жовтня
      Прогноз погоды на 13 октября от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
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