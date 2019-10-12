Прогноз погоды на 13 октября: в Украине будет тепло и солнечно
Погода в Украине в воскресенье, 13 октября, будет замечательной – украинцев ждут солнце и тепло. Приятная воскресная погода будет на всей территории нашего государства.
Температура воздуха в Украине в воскресенье достигнет отметки в +18+23 градуса, пишет синоптик Наталья Диденко.
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В течение дня будет малооблачная солнечная погода, а юго-западный ветер угомонится и будет умеренным и даже слабым.
В Киеве воскресенье, 13 октября, будет выгонять всех диванных любителей на улицу. Да и мало кто будет сопротивляться – ведь будет солнечно и тепло, около +20 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 13 октября, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +19...+21
Ровно – +19...+21
Житомир – +19...+21
Винница – +19...+21
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +19...+21
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +18...+20
Сумы – + 18... + 20
Полтава – +19...+21
Днепр – +19...+21
Запорожье – +18...+20
Донецк – +17...+19
Луганск +18...+20
Харьков – +19...+21
Киев – +19...+21