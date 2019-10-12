Прогноз погоды на 13 октября: в Украине будет тепло и солнечно

Погода в Украине в воскресенье, 13 октября, будет замечательной – украинцев ждут солнце и тепло. Приятная воскресная погода будет на всей территории нашего государства.

Температура воздуха в Украине в воскресенье достигнет отметки в +18+23 градуса, пишет синоптик Наталья Диденко.

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В течение дня будет малооблачная солнечная погода, а юго-западный ветер угомонится и будет умеренным и даже слабым.

В Киеве воскресенье, 13 октября, будет выгонять всех диванных любителей на улицу. Да и мало кто будет сопротивляться – ведь будет солнечно и тепло, около +20 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 13 октября, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+21

Винница – +19...+21

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +18...+20

Сумы – + 18... + 20

Полтава – +19...+21

Днепр – +19...+21

Запорожье – +18...+20

Донецк – +17...+19

Луганск +18...+20

Харьков – +19...+21

Киев – +19...+21



Прогноз погоды на 13 октября от Укргидрометцентра