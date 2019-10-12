Прогноз погоди на 13 жовтня: в Україні буде тепло і сонячно
Погода в Україні в неділю, 13 жовтня, буде чудовою – українців чекають сонце та тепло. Приємна недільна погода буде на всій території нашої держави.
Температура повітря в Україні у неділю досягне позначок у +18+23 градуси, пише синоптик Наталка Діденко.
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Протягом дня буде малохмарна сонячна погода, а південно-західний вітер вгамується до помірного і навіть слабкого.
У Києві неділя, 13-те жовтня, виганятиме усіх диванних любителів на вулицю. Та й мало хто опиратиметься – адже буде сонячно та тепло, близько +20 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 13 жовтня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +19…+21
Вінниця – +19…+21
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +18…+20
Суми – +18…+20
Полтава – +19…+21
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +18…+20
Харків – +19…+21
Київ – +19…+21