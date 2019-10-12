Прогноз погоди на 13 жовтня: в Україні буде тепло і сонячно

Погода в Україні в неділю, 13 жовтня, буде чудовою – українців чекають сонце та тепло. Приємна недільна погода буде на всій території нашої держави.

Температура повітря в Україні у неділю досягне позначок у +18+23 градуси, пише синоптик Наталка Діденко.

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Протягом дня буде малохмарна сонячна погода, а південно-західний вітер вгамується до помірного і навіть слабкого.

У Києві неділя, 13-те жовтня, виганятиме усіх диванних любителів на вулицю. Та й мало хто опиратиметься – адже буде сонячно та тепло, близько +20 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 13 жовтня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +19…+21

Вінниця – +19…+21

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +18…+20

Суми – +18…+20

Полтава – +19…+21

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +18…+20

Харків – +19…+21

Київ – +19…+21



Прогноз погоди на 13 жовтня від Укргідрометцентру