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      Прогноз погоди на 13 жовтня: в Україні буде тепло і сонячно

      26 Читать новость на русском
      Погода 13 жовтня 2019 Україна – синоптик прогнозує потепління
      Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня / 5.ua

      Погода в Україні в неділю, 13 жовтня, буде чудовою – українців чекають сонце та тепло. Приємна недільна погода буде на всій території нашої держави.

      Температура повітря в Україні у неділю досягне позначок у +18+23 градуси, пише синоптик Наталка Діденко.

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      Протягом дня буде малохмарна сонячна погода, а південно-західний вітер вгамується до помірного і навіть слабкого.

      У Києві неділя, 13-те жовтня, виганятиме усіх диванних любителів на вулицю. Та й мало хто опиратиметься – адже буде сонячно та тепло, близько +20 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 13 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +20…+22

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +19…+21

      Вінниця – +19…+21

      Одеса – +20…+22

      Миколаїв – +20…+22

      Херсон – +19…+21

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +20…+22

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +18…+20

      Суми – +18…+20

      Полтава – +19…+21

      Дніпро – +19…+21

      Запоріжжя – +18…+20

      Донецьк – +17…+19

      Луганськ – +18…+20

      Харків – +19…+21

      Київ – +19…+21

      прогноз погоди на 13 жовтня
      Прогноз погоди на 13 жовтня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода
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