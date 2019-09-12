Прогноз погоды на 13 сентября: осенняя жара напоследок еще дыхнет жаркими +30

Погода в Украине в пятницу, 13 сентября, будет сухой, теплой, а иногда – даже жаркой. Это последний по-настоящему летний день перед выходными, на которых должен пойти дождь и существенно снизится температура воздуха.

Наслаждаться "синоптической роскошью" и не упустить погожий день советует украинцам синоптик Наталья Диденко.

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В пятницу, 13 сентября, никаких предрассудков и страхов – везде будет сухо и тепло, в пределах Украины +24...+30 градусов,

– пишет эксперт.

Жарче всего будет на Николаевщине. Там воздух прогреется до +27...+29 градусов.

Более комфортными будут температурные отметки на Западе. Так, во Львовской, Волынской и Ровенской областях будет +22...+24 градуса.

Ветер будет западным, 3 – 8 метров в секунду.

Внимание! 13 сентября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 13 сентября без осадков, воздух прогреется до +25...+27 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 13 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +25…+27

Львов – +22…+24

Ивано-Франковск – +23…+25

Тернополь – +24…+26

Черновцы – +24…+26

Хмельницкий – +25…+27

Луцк – +22…+24

Ровно – +22…+24

Житомир – +24…+26

Винница – +26…+28

Одесса – +26…+28

Николаев – +27…+29

Херсон – +26…+28

Симферополь – +26…+28

Кропивницкий – +26…+28

Черкассы – +26…+28

Чернигоів – +25…+27

Сумы – +25…+27

Полтава – +25…+27

Днепр – +26…+28

Запорожье – +26…+28

Донецк – +24…+26

Луганск – +25…+27

Харьков – +25…+27

Киев – +25…+27



Прогноз погоды на пятницу, 13 сентября, от Укргидрометцентра