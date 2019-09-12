16:38
12 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить
      Вєсті Кремля
      21:22, 11 сентября
      Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:06, 11 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, 11 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА

      Прогноз погоды на 13 сентября: осенняя жара напоследок еще дыхнет жаркими +30

      50 Читати новину українською
      Погода 13 сентября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 13 сентября / greatfon.com

      Погода в Украине в пятницу, 13 сентября, будет сухой, теплой, а иногда – даже жаркой. Это последний по-настоящему летний день перед выходными, на которых должен пойти дождь и существенно снизится температура воздуха.

      Наслаждаться "синоптической роскошью" и не упустить погожий день советует украинцам синоптик Наталья Диденко.

      Интересно: На станции "Академик Вернадский" впервые в истории пройдет всеукраинский марш за права животных

      В пятницу, 13 сентября, никаких предрассудков и страхов – везде будет сухо и тепло, в пределах Украины +24...+30 градусов,
      – пишет эксперт.

      Жарче всего будет на Николаевщине. Там воздух прогреется до +27...+29 градусов.

      Более комфортными будут температурные отметки на Западе. Так, во Львовской, Волынской и Ровенской областях будет +22...+24 градуса.

      Ветер будет западным, 3 – 8 метров в секунду.

      Внимание! 13 сентября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

      В Киеве 13 сентября без осадков, воздух прогреется до +25...+27 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 13 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +25…+27

      Львов – +22…+24

      Ивано-Франковск – +23…+25

      Тернополь – +24…+26

      Черновцы – +24…+26

      Хмельницкий – +25…+27

      Луцк – +22…+24

      Ровно – +22…+24

      Житомир – +24…+26

      Винница – +26…+28

      Одесса – +26…+28

      Николаев – +27…+29

      Херсон – +26…+28

      Симферополь – +26…+28

      Кропивницкий – +26…+28

      Черкассы – +26…+28

      Чернигоів – +25…+27

      Сумы – +25…+27

      Полтава – +25…+27

      Днепр – +26…+28

      Запорожье – +26…+28

      Донецк – +24…+26

      Луганск – +25…+27

      Харьков – +25…+27

      Киев – +25…+27

      погода прогноз погоди прогноз на 13 вересня
      Прогноз погоды на пятницу, 13 сентября, от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать
      сегодня
      16967
      Теги: Новости Украины Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тигрица или львица? Что вы знаете об Элине Свитолиной
      сегодня , 16:03 Тигрица или львица? Что вы знаете об Элине Свитолиной
      Наталя Сколоздра 245
      Досрочные выборы в Киеве: когда возможны и сценарии развития событий
      сегодня , 15:45 Досрочные выборы в Киеве: когда возможны и сценарии развития событий
      Інна Жолобович 1389
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      11 сентября , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      892
      По следам "Русофилов": в Болгарии задержали российского шпиона
      сегодня , 15:05 По следам "Русофилов": в Болгарии задержали российского шпиона
      Блог Медіа 633
      Штраф или увольнение – как наказывать кнопкодавов в Раде?
      сегодня , 14:57 Штраф или увольнение – как наказывать кнопкодавов в Раде?
      167
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук