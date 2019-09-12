Прогноз погоды на 13 сентября: осенняя жара напоследок еще дыхнет жаркими +30
Погода в Украине в пятницу, 13 сентября, будет сухой, теплой, а иногда – даже жаркой. Это последний по-настоящему летний день перед выходными, на которых должен пойти дождь и существенно снизится температура воздуха.
Наслаждаться "синоптической роскошью" и не упустить погожий день советует украинцам синоптик Наталья Диденко.
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В пятницу, 13 сентября, никаких предрассудков и страхов – везде будет сухо и тепло, в пределах Украины +24...+30 градусов,
– пишет эксперт.
Жарче всего будет на Николаевщине. Там воздух прогреется до +27...+29 градусов.
Более комфортными будут температурные отметки на Западе. Так, во Львовской, Волынской и Ровенской областях будет +22...+24 градуса.
Ветер будет западным, 3 – 8 метров в секунду.
Внимание! 13 сентября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Киеве 13 сентября без осадков, воздух прогреется до +25...+27 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 13 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +25…+27
Львов – +22…+24
Ивано-Франковск – +23…+25
Тернополь – +24…+26
Черновцы – +24…+26
Хмельницкий – +25…+27
Луцк – +22…+24
Ровно – +22…+24
Житомир – +24…+26
Винница – +26…+28
Одесса – +26…+28
Николаев – +27…+29
Херсон – +26…+28
Симферополь – +26…+28
Кропивницкий – +26…+28
Черкассы – +26…+28
Чернигоів – +25…+27
Сумы – +25…+27
Полтава – +25…+27
Днепр – +26…+28
Запорожье – +26…+28
Донецк – +24…+26
Луганск – +25…+27
Харьков – +25…+27
Киев – +25…+27
Прогноз погоды на пятницу, 13 сентября, от Укргидрометцентра