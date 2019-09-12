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      Прогноз погоди на 13 вересня: осіння спека наостанок ще дихне жаркими +30

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      Погода 13 вересня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 13 вересня / greatfon.com

      Погода в Україні у п'ятницю, 13 вересня, буде сухою, теплою, а подекуди – навіть спекотною. Це останній по-справжньому літній день перед вихідними, на яких має дощити і суттєво знизиться температура повітря.

      Насолоджуватися "синоптичною розкішшю" та не згаяти погожий день радить українська синоптикиня Наталка Діденко.

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      У п’ятницю, 13 вересня, ніяких забобонів та страхів – скрізь буде сухо та тепло, в межах України +24…+30 градусів,
      – пише експертка.

      Найспекотніше буде на Миколаївщині. Там повітря прогріється до +27...+29 градусів. 

      Більш комфортними будуть температурні позначки на Заході. Так, у Львівській, Волинській та Рівненській областях буде +22...+24 градуси.

      Вітер буде західним, 3 – 8 метрів за секунду.

      Увага! 13 вересня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

      У Києві 13 вересня без опадів, повітря прогріється до +25...+27 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 13 вересня, у містах України:

      Ужгород – +25…+27

      Львів – +22…+24

      Івано-Франківськ – +23…+25

      Тернопіль – +24…+26

      Чернівці – +24…+26

      Хмельницький – +25…+27

      Луцьк – +22…+24

      Рівне – +22…+24

      Житомир – +24…+26

      Вінниця – +26…+28

      Одеса – +26…+28

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +26…+28

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +25…+27

      Суми – +25…+27

      Полтава – +25…+27

      Дніпро – +26…+28

      Запоріжжя – +26…+28

      Донецьк – +24…+26

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +25…+27

      Київ – +25…+27

      погода прогноз погоди прогноз на 13 вересня
      Прогноз погоди на п'ятницю, 13 вересня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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