Прогноз погоди на 13 вересня: осіння спека наостанок ще дихне жаркими +30

Погода в Україні у п'ятницю, 13 вересня, буде сухою, теплою, а подекуди – навіть спекотною. Це останній по-справжньому літній день перед вихідними, на яких має дощити і суттєво знизиться температура повітря.

Насолоджуватися "синоптичною розкішшю" та не згаяти погожий день радить українська синоптикиня Наталка Діденко.

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У п’ятницю, 13 вересня, ніяких забобонів та страхів – скрізь буде сухо та тепло, в межах України +24…+30 градусів,

– пише експертка.

Найспекотніше буде на Миколаївщині. Там повітря прогріється до +27...+29 градусів.

Більш комфортними будуть температурні позначки на Заході. Так, у Львівській, Волинській та Рівненській областях буде +22...+24 градуси.

Вітер буде західним, 3 – 8 метрів за секунду.

Увага! 13 вересня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 13 вересня без опадів, повітря прогріється до +25...+27 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 13 вересня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +24…+26

Вінниця – +26…+28

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +25…+27

Суми – +25…+27

Полтава – +25…+27

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +25…+27

Харків – +25…+27

Київ – +25…+27



Прогноз погоди на п'ятницю, 13 вересня, від Укргідрометцентру