Прогноз погоди на 13 вересня: осіння спека наостанок ще дихне жаркими +30
Погода в Україні у п'ятницю, 13 вересня, буде сухою, теплою, а подекуди – навіть спекотною. Це останній по-справжньому літній день перед вихідними, на яких має дощити і суттєво знизиться температура повітря.
Насолоджуватися "синоптичною розкішшю" та не згаяти погожий день радить українська синоптикиня Наталка Діденко.
Цікаво: На станції "Академік Вернадський" вперше в історії пройде всеукраїнський марш за права тварин
У п’ятницю, 13 вересня, ніяких забобонів та страхів – скрізь буде сухо та тепло, в межах України +24…+30 градусів,
– пише експертка.
Найспекотніше буде на Миколаївщині. Там повітря прогріється до +27...+29 градусів.
Більш комфортними будуть температурні позначки на Заході. Так, у Львівській, Волинській та Рівненській областях буде +22...+24 градуси.
Вітер буде західним, 3 – 8 метрів за секунду.
Увага! 13 вересня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві 13 вересня без опадів, повітря прогріється до +25...+27 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 13 вересня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +24…+26
Вінниця – +26…+28
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +25…+27
Суми – +25…+27
Полтава – +25…+27
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +25…+27
Прогноз погоди на п'ятницю, 13 вересня, від Укргідрометцентру