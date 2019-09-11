На станції "Академік Вернадський" вперше в історії пройде всеукраїнський марш за права тварин

Українські полярники 15 вересня проведуть марш на захист тварин в Антарктиді. Всеукраїнський марш за права тварин має низку ключових вимог що стосуються тварин, яких утримують в зоопарках україни та світу.

Про це організатори маршу UAnimals повідомили на своїй сторінці у фейсбуку.

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Водночас схожі акції за права тварин буде проведено у 24 містах України, зокрема в Києві, Харкові, Краматорську та Сіверськодонецьку.

Проводитимуть марш на українській станції "Академік Вернадський" тому, що його вирішили підтримати учасники експедиції арктичної станції.

Питання захисту тварин актуальне через наявність великої кількості місць-пережитків минулого, де тварин використовують як ресурс,

– заявив учасник 24-ї української антарктичної експедиції Олександр Квятковський.

Таким чином всеукраїнська акція вперше в історії відбудеться в Антарктиді.

Метою маршу є заборона цирків з тваринами та дельфінаріїв, хутрових ферм і контактних зоопарків. Також, запровадження ефективної системи покарання за жорстоке поводження з тваринами.