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      На станции "Академик Вернадский" впервые в истории пройдет всеукраинский марш за права животных

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      На украинской станции в Антарктиде пройдет марш за права животных
      На украинской станции в Антарктиде пройдет марш за права животных / Фото из открытых источников

      Украинские полярники 15 сентября проведут марш в защиту животных в Антарктиде. Всеукраинский марш за права животных имеет ряд ключевых требований касающихся животных, которых содержат в зоопарках Украины и мира.

      Об этом организаторы марша UAnimals сообщили на своей странице в фейсбуке.

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      В то же время похожие акции за права животных будут проведены в 24 городах Украины, в частности в Киеве, Харькове, Краматорске и Северодонецке.

      Проводить будут марш на украинской станции "Академик Вернадский" потому, что его решили поддержать участники экспедиции арктической станции.

      Вопрос защиты животных актуален из-за наличия большого количества мест-пережитков прошлого, где животных используют как ресурс,
      – заявил участник 24-й украинской антарктической экспедиции Александр Квятковский.

      Таким образом всеукраинская акция впервые в истории состоится в Антарктиде.

      Целью марша является запрет цирков с животными и дельфинариев, пушных ферм и контактных зоопарков. Также, введение эффективной системы наказания за жестокое обращение с животными.

       

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      Теги: Новости Украины Мир животных
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