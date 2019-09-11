На станции "Академик Вернадский" впервые в истории пройдет всеукраинский марш за права животных
Украинские полярники 15 сентября проведут марш в защиту животных в Антарктиде. Всеукраинский марш за права животных имеет ряд ключевых требований касающихся животных, которых содержат в зоопарках Украины и мира.
Об этом организаторы марша UAnimals сообщили на своей странице в фейсбуке.
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В то же время похожие акции за права животных будут проведены в 24 городах Украины, в частности в Киеве, Харькове, Краматорске и Северодонецке.
Проводить будут марш на украинской станции "Академик Вернадский" потому, что его решили поддержать участники экспедиции арктической станции.
Вопрос защиты животных актуален из-за наличия большого количества мест-пережитков прошлого, где животных используют как ресурс,
– заявил участник 24-й украинской антарктической экспедиции Александр Квятковский.
Таким образом всеукраинская акция впервые в истории состоится в Антарктиде.
Целью марша является запрет цирков с животными и дельфинариев, пушных ферм и контактных зоопарков. Также, введение эффективной системы наказания за жестокое обращение с животными.
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