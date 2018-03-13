Прогноз погоды на 14 марта: солнечно на западе и холодно на востоке Украины
Погода в среду, 14 марта, будет теплой и солнечной лишь на западе Украины, остальные регионы ожидает частичное похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Читайте также: Морозный реванш: на выходных в Украине резко похолодает
По ее словам, в среду в Украину придет циклон с атмосферными фронтами, который принесет дожди и усиление ветра.
"Дожди будут доминировать, однако на севере и северо-востоке они будут смешиваться с мокрым снегом. Ветер будет преимущественно юго-восточного направления, на Западе – северо-западного, 7-12, порывы до 15-20 м/сек. Теплой остается западная часть Украины, +7+13 градусов, на Юге +6+11, на остальной территории 0+5 градусов", – сообщила синоптик.
В Киеве 14 марта ожидается дождь, возможен мокрый снег и сильный ветер. Температура воздуха в столице в течение ночи и дня будет примерно одинаковой, +1+3 градуса тепла.
Прогноз погоды на среду, 14 марта, в городах Украины:
Ужгород – +11...+13
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +4...+6
Винница – +4...+6
Одесса – +8...+10
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – +4...+6
Полтава – +2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – +5...+7
Донецк – +1...+3
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – +3...+5
Прогноз погоды на 14 марта от Укргидрометцентра