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Прогноз погоды на 14 марта: солнечно на западе и холодно на востоке Украины

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Погода 14 марта в Украине
Погода 14 марта в Украине / Фото из открытых источников

Погода в среду, 14 марта, будет теплой и солнечной лишь на западе Украины, остальные регионы ожидает частичное похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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По ее словам, в среду в Украину придет циклон с атмосферными фронтами, который принесет дожди и усиление ветра.

"Дожди будут доминировать, однако на севере и северо-востоке они будут смешиваться с мокрым снегом. Ветер будет преимущественно юго-восточного направления, на Западе – северо-западного, 7-12, порывы до 15-20 м/сек. Теплой остается западная часть Украины, +7+13 градусов, на Юге +6+11, на остальной территории 0+5 градусов", – сообщила синоптик.

В Киеве 14 марта ожидается дождь, возможен мокрый снег и сильный ветер. Температура воздуха в столице в течение ночи и дня будет примерно одинаковой, +1+3 градуса тепла.

Прогноз погоды на среду, 14 марта, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +8...+10

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +4...+6

Полтава – +2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – +5...+7

Донецк – +1...+3

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – +3...+5


Прогноз погоды на 14 марта от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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