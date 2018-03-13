21:10
13 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
0°C
3°C 0°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    4°C -4°C
  • п'ятниця
    2°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, 12 березня
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, 12 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН

Прогноз погоди на 14 березня: сонячно на заході та холодно на сході України

318 Читать новость на русском
Погода 14 березня в Україні
Погода 14 березня в Україні / Фото з відкритих джерел

Погода в середу, 14 березня, буде теплою та сонячною лише на заході України, решту регіонів очікує часткове похолодання та опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також: Морозний реванш: на вихідних в Україні різко похолодає

За її словами, у середу в Україну прийде циклон з атмосферними фронтами, який принесе дощі та посилення вітру.

"Дощі домінуватимуть, проте на півночі та на північному сході вони змішуватимуться з мокрим снігом. Вітер буде переважно південно-східного напрямку, на Заході – північно-західного, 7-12, пориви до 15-20 м/с. Найтеплішою залишається західна частина України, +7+13 градусів, на Півдні +6+11, на решті території 0+5 градусів", – повідомила синоптик.

У Києві 14 березня очікується дощ, можливий мокрий сніг і сильний вітер. Повітря температури у столиці протягом ночі та дня буде приблизно однаковою, +1+3 градуси тепла.

Прогноз погоди на середу, 14 березня, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +9…+11

Рівне – +9…+11

Житомир – +4…+6

Вінниця – +4…+6

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +3…+5

Суми – +4…+6

Полтава – +2…+4

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +1…+3

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – +3…+5


Прогноз погоди на 14 березня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Наскільки
сьогодні, 20:02 Наскільки "цінний" український паспорт: інфографіка
709
Готівковий курс валют 13 березня: долар та євро ще більше впали
сьогодні, 20:22 Готівковий курс валют 13 березня: долар та євро ще більше впали
665
Весняний авітаміноз: як його визначити та як лікувати
сьогодні, 19:01 Весняний авітаміноз: як його визначити та як лікувати
Яніна Ткачук 749
Газотранспортная система Украины – продать нельзя оставить
сьогодні, 17:00 Газотранспортная система Украины – продать нельзя оставить
Сергій Биков 1154
Рома – Шахтар: анонс матчу 1/8 Ліги чемпіонів
сьогодні, 17:36 Рома – Шахтар: анонс матчу 1/8 Ліги чемпіонів
Ігор Саджениця 650
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук