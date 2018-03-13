Прогноз погоди на 14 березня: сонячно на заході та холодно на сході України
Погода в середу, 14 березня, буде теплою та сонячною лише на заході України, решту регіонів очікує часткове похолодання та опади у вигляді дощу і мокрого снігу.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
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За її словами, у середу в Україну прийде циклон з атмосферними фронтами, який принесе дощі та посилення вітру.
"Дощі домінуватимуть, проте на півночі та на північному сході вони змішуватимуться з мокрим снігом. Вітер буде переважно південно-східного напрямку, на Заході – північно-західного, 7-12, пориви до 15-20 м/с. Найтеплішою залишається західна частина України, +7+13 градусів, на Півдні +6+11, на решті території 0+5 градусів", – повідомила синоптик.
У Києві 14 березня очікується дощ, можливий мокрий сніг і сильний вітер. Повітря температури у столиці протягом ночі та дня буде приблизно однаковою, +1+3 градуси тепла.
Прогноз погоди на середу, 14 березня, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +11…+13
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +9…+11
Рівне – +9…+11
Житомир – +4…+6
Вінниця – +4…+6
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +3…+5
Суми – +4…+6
Полтава – +2…+4
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +1…+3
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – +3…+5
Прогноз погоди на 14 березня від Укргідрометцентру