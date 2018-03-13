Прогноз погоди на 14 березня: сонячно на заході та холодно на сході України

Погода в середу, 14 березня, буде теплою та сонячною лише на заході України, решту регіонів очікує часткове похолодання та опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також: Морозний реванш: на вихідних в Україні різко похолодає

За її словами, у середу в Україну прийде циклон з атмосферними фронтами, який принесе дощі та посилення вітру.

"Дощі домінуватимуть, проте на півночі та на північному сході вони змішуватимуться з мокрим снігом. Вітер буде переважно південно-східного напрямку, на Заході – північно-західного, 7-12, пориви до 15-20 м/с. Найтеплішою залишається західна частина України, +7+13 градусів, на Півдні +6+11, на решті території 0+5 градусів", – повідомила синоптик.

У Києві 14 березня очікується дощ, можливий мокрий сніг і сильний вітер. Повітря температури у столиці протягом ночі та дня буде приблизно однаковою, +1+3 градуси тепла.

Прогноз погоди на середу, 14 березня, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +9…+11

Рівне – +9…+11

Житомир – +4…+6

Вінниця – +4…+6

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +3…+5

Суми – +4…+6

Полтава – +2…+4

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +1…+3

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – +3…+5



Прогноз погоди на 14 березня від Укргідрометцентру