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      Прогноз погоды на 14 апреля: прохладно, солнечно, хотя на юге и востоке дальше будет идти дождь

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      Погода 14 апреля 2019 Украина - какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 14 апреля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в воскресенье, 14 апреля, будет умеренно прохладной. В западных областях Украины ночью могут быть заморозки, температура опустится до нуля градусов. В северных – до +6 ночью, а днем от 6 до 11 тепла. В остальных регионах страны будет теплее: ночью +4 ... +9, днем +11 ... +16 градусов.

      Дожди – в течение суток в южных областях Украины, днем ​​в восточных и центральных. В других регионах – без осадков. Север и Запад страны будет окутывать сухой и прохладный воздух.

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      Ветер – в основном северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

      В Киеве без осадков, температура воздуха ночью +3 ... +5 тепла, днем ​​+8 ... +10.

      Интересно, что 14 апреля самая высокая температура воздуха в Киеве днем ​​была +25 – в 1972 году, а самая низкая – ночью -3 в 1928 году.

      Потепление же украинский синоптик Наталья Диденко обещает со среды, 17 апреля.

      Прогноз погоды на воскресенье, 14 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +12…+14

      Львов – +7…+9

      Ивано-Франковск – +6…+8

      Тернополь – +7…+9

      Черновцы – +9…+11

      Хмельницкий – +8…+10

      Луцк – +7…+9

      Ровно – +7…+9

      Житомир – +7…+9

      Винница – +8…+10

      Одесса – +11…+13

      Николаев – +13…+15

      Херсон – +14…+16

      Симферополь – +13…+15

      Кропивницкий – +11…+13

      Черкассы – +8…+10

      Чернигов – +7…+9

      Сумы – +7…+9

      Полтава – +11…+13

      Днепр – +13…+15

      Запорожье – +14…+16

      Донецк – +14…+16

      Луганск – +14…+16

      Харьков – +13…+15

      Киев – +8…+10

      Погода
      Погода в Украине на воскресенье, 14 апреля, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
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