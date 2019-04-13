Прогноз погоды на 14 апреля: прохладно, солнечно, хотя на юге и востоке дальше будет идти дождь

Погода в Украине в воскресенье, 14 апреля, будет умеренно прохладной. В западных областях Украины ночью могут быть заморозки, температура опустится до нуля градусов. В северных – до +6 ночью, а днем от 6 до 11 тепла. В остальных регионах страны будет теплее: ночью +4 ... +9, днем +11 ... +16 градусов.

Дожди – в течение суток в южных областях Украины, днем ​​в восточных и центральных. В других регионах – без осадков. Север и Запад страны будет окутывать сухой и прохладный воздух. Читайте также: Карпаты замело снегом в середине апреля Ветер – в основном северо-восточный, 5-10 метров в секунду. В Киеве без осадков, температура воздуха ночью +3 ... +5 тепла, днем ​​+8 ... +10. Интересно, что 14 апреля самая высокая температура воздуха в Киеве днем ​​была +25 – в 1972 году, а самая низкая – ночью -3 в 1928 году. Потепление же украинский синоптик Наталья Диденко обещает со среды, 17 апреля. Прогноз погоды на воскресенье, 14 апреля, в городах Украины: Ужгород – +12…+14 Львов – +7…+9 Ивано-Франковск – +6…+8 Тернополь – +7…+9 Черновцы – +9…+11 Хмельницкий – +8…+10 Луцк – +7…+9 Ровно – +7…+9 Житомир – +7…+9 Винница – +8…+10 Одесса – +11…+13 Николаев – +13…+15 Херсон – +14…+16 Симферополь – +13…+15 Кропивницкий – +11…+13 Черкассы – +8…+10 Чернигов – +7…+9 Сумы – +7…+9 Полтава – +11…+13 Днепр – +13…+15 Запорожье – +14…+16 Донецк – +14…+16 Луганск – +14…+16 Харьков – +13…+15 Киев – +8…+10

Погода в Украине на воскресенье, 14 апреля, от Укргидрометцентра