Прогноз погоды на 14 апреля: прохладно, солнечно, хотя на юге и востоке дальше будет идти дождь
Погода в Украине в воскресенье, 14 апреля, будет умеренно прохладной. В западных областях Украины ночью могут быть заморозки, температура опустится до нуля градусов. В северных – до +6 ночью, а днем от 6 до 11 тепла. В остальных регионах страны будет теплее: ночью +4 ... +9, днем +11 ... +16 градусов.
Дожди – в течение суток в южных областях Украины, днем в восточных и центральных. В других регионах – без осадков. Север и Запад страны будет окутывать сухой и прохладный воздух.
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Ветер – в основном северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
В Киеве без осадков, температура воздуха ночью +3 ... +5 тепла, днем +8 ... +10.
Интересно, что 14 апреля самая высокая температура воздуха в Киеве днем была +25 – в 1972 году, а самая низкая – ночью -3 в 1928 году.
Потепление же украинский синоптик Наталья Диденко обещает со среды, 17 апреля.
Прогноз погоды на воскресенье, 14 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +12…+14
Львов – +7…+9
Ивано-Франковск – +6…+8
Тернополь – +7…+9
Черновцы – +9…+11
Хмельницкий – +8…+10
Луцк – +7…+9
Ровно – +7…+9
Житомир – +7…+9
Винница – +8…+10
Одесса – +11…+13
Николаев – +13…+15
Херсон – +14…+16
Симферополь – +13…+15
Кропивницкий – +11…+13
Черкассы – +8…+10
Чернигов – +7…+9
Сумы – +7…+9
Полтава – +11…+13
Днепр – +13…+15
Запорожье – +14…+16
Донецк – +14…+16
Луганск – +14…+16
Харьков – +13…+15
Киев – +8…+10
Погода в Украине на воскресенье, 14 апреля, от Укргидрометцентра