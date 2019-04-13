Прогноз погоди на 14 квітня: прохолодно, сонячно, хоч на півдні та сході далі дощитиме
Погода в Україні у неділю, 14 квітня, буде помірно прохолодною. У західних областях України вночі можуть бути заморозки, температура опуститься до нуля градусів. У північних – до +6 вночі, а вдень від 6 до 11 тепла. У решті регіонів країни буде тепліше: вночі +4...+9, вдень +11...+16.
Дощі – протягом доби у південних областях України, вдень у східних та центральних. У інших регіонах – без опадів. Північ та Захід країни огортатиме сухе та прохолодне повітря.
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Вітер – здебільшого північно-східний, 5-10 метрів за секунду.
У Києві без опадів, температура повітря вночі +3...+5 тепла, вдень +8...+10.
Цікаво, що 14 квітня найвища температура повітря у Києві вдень була +25 – в 1972 році, а найнижча – вночі -3 у 1928 році.
Потепління ж український синоптик Наталка Діденко обіцяє з середи, 17 квітня.
Прогноз погоди на неділю, 14 квітня, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +7…+9
Вінниця – +8…+10
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +8…+10
Чернігів – +7…+9
Суми – +7…+9
Полтава – +11…+13
Дніпро – +13…+15
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +14…+16
Харків – +13…+15
Київ – +8…+10
Погода в Україні на неділю, 14 квітня, від Укргідрометцентру