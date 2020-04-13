Прогноз погоды на 14 апреля: в Украине похолодает, местами пройдет мокрый снег

Погода в Украине во вторник, 14 апреля, будет прохладной и не слишком приветливой. Во многих регионах следует ждать дождей, местами они будут переходить в мокрый снег.

Причиной этому станет холодная воздушная масса, которая надвигается на Украину. Об этом пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.

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В северных и западных областях Украины, а также Винницкой области 14 апреля температура воздуха резко упадет до +4...+9 градусов. На Востоке, Юге и в большинстве центральных областей еще задержится теплее погода, в течение дня ожидается +10...+17 градусов. Но вечером уже похолодает и в Черкасской области,

– замечает она.

Холоднее всего будет на Киевщине. Там столбики термометров покажут максимум +4...+6 градусов.

Теплее всего будет на Николаевщине и Херсонщине – +16...+18 градусов.

Этот холодный атмосферный фронт принесет с собой дожди и существенное похолодание, местами мокрый снег. Он может выпасть на Львовщине, Прикарпатье, Буковине, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

Внимание! 14 апреля в большинстве областей страны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду; ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0...-5 градусов. Тем временем в Карпатах значительный мокрый снег (I уровень опасности).

В Киеве 14-го апреля ожидается резкое похолодание, температура воздуха упадет до +5...+7 градусов, пройдет дождь, есть вероятность мокрого снега.

К слову, похолодание охватит всю страну уже на следующий день, 15 апреля.

Прогноз погоды на вторник, 14 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +6...+8

Винница – +6...+8

Одесса – +15...+17

Николаев – +16...+18

Херсон – +16...+18

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +6...+8

Сумы – +7...+9

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +15...+17

Луганск – +14...+16

Харьков – +15...+17

Киев – +4...+6



Прогноз погоды на 14 апреля от Укргидрометцентра