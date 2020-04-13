Прогноз погоды на 14 апреля: в Украине похолодает, местами пройдет мокрый снег
Погода в Украине во вторник, 14 апреля, будет прохладной и не слишком приветливой. Во многих регионах следует ждать дождей, местами они будут переходить в мокрый снег.
Причиной этому станет холодная воздушная масса, которая надвигается на Украину. Об этом пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.
Тем временем На Закарпатье массово расцвели сакуры, магнолии и миндаль: волшебные фото
В северных и западных областях Украины, а также Винницкой области 14 апреля температура воздуха резко упадет до +4...+9 градусов. На Востоке, Юге и в большинстве центральных областей еще задержится теплее погода, в течение дня ожидается +10...+17 градусов. Но вечером уже похолодает и в Черкасской области,
– замечает она.
Холоднее всего будет на Киевщине. Там столбики термометров покажут максимум +4...+6 градусов.
Теплее всего будет на Николаевщине и Херсонщине – +16...+18 градусов.
Этот холодный атмосферный фронт принесет с собой дожди и существенное похолодание, местами мокрый снег. Он может выпасть на Львовщине, Прикарпатье, Буковине, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях.
Внимание! 14 апреля в большинстве областей страны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду; ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0...-5 градусов. Тем временем в Карпатах значительный мокрый снег (I уровень опасности).
В Киеве 14-го апреля ожидается резкое похолодание, температура воздуха упадет до +5...+7 градусов, пройдет дождь, есть вероятность мокрого снега.
К слову, похолодание охватит всю страну уже на следующий день, 15 апреля.
Прогноз погоды на вторник, 14 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +7...+9
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +7...+9
Ровно – +7...+9
Житомир – +6...+8
Винница – +6...+8
Одесса – +15...+17
Николаев – +16...+18
Херсон – +16...+18
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +6...+8
Сумы – +7...+9
Полтава – +14...+16
Днепр – +15...+17
Запорожье – +15...+17
Донецк – +15...+17
Луганск – +14...+16
Харьков – +15...+17
Киев – +4...+6
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