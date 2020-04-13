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      Прогноз погоды на 14 апреля: в Украине похолодает, местами пройдет мокрый снег

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      Прогноз погоды на 14 апреля / Иллюстративное фото / 5 канал

      Погода в Украине во вторник, 14 апреля, будет прохладной и не слишком приветливой. Во многих регионах следует ждать дождей, местами они будут переходить в мокрый снег.

      Причиной этому станет холодная воздушная масса, которая надвигается на Украину. Об этом пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.

      Тем временем На Закарпатье массово расцвели сакуры, магнолии и миндаль: волшебные фото

      В северных и западных областях Украины, а также Винницкой области 14 апреля температура воздуха резко упадет до +4...+9 градусов. На Востоке, Юге и в большинстве центральных областей еще задержится теплее погода, в течение дня ожидается +10...+17 градусов. Но вечером уже похолодает и в Черкасской области,
      – замечает она.

      Холоднее всего будет на Киевщине. Там столбики термометров покажут максимум +4...+6 градусов.

      Теплее всего будет на Николаевщине и Херсонщине+16...+18 градусов.

      Этот холодный атмосферный фронт принесет с собой дожди и существенное похолодание, местами мокрый снег. Он может выпасть на Львовщине, Прикарпатье, Буковине, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

      Внимание! 14 апреля в большинстве областей страны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду; ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0...-5 градусов. Тем временем в Карпатах значительный мокрый снег (I уровень опасности).

      В Киеве 14-го апреля ожидается резкое похолодание, температура воздуха упадет до +5...+7 градусов, пройдет дождь, есть вероятность мокрого снега.

      К слову, похолодание охватит всю страну уже на следующий день, 15 апреля.

      Прогноз погоды на вторник, 14 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +7...+9

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +7...+9

      Тернополь – +7...+9

      Черновцы – +6...+8

      Хмельницкий – +5...+7

      Луцк – +7...+9

      Ровно – +7...+9

      Житомир – +6...+8

      Винница – +6...+8

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +16...+18

      Херсон – +16...+18

      Симферополь – +15...+17

      Кропивницкий – +14...+16

      Черкассы – +10...+12

      Чернигов – +6...+8

      Сумы – +7...+9

      Полтава – +14...+16

      Днепр – +15...+17

      Запорожье – +15...+17

      Донецк – +15...+17

      Луганск – +14...+16

      Харьков – +15...+17

      Киев – +4...+6


      Прогноз погоды на 14 апреля от Укргидрометцентра

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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