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      Прогноз погоди на 14 квітня: в Україні похолодає, подекуди пройде мокрий сніг

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      Прогноз погоди на 14 квітня / Ілюстративне фото / 5 канал

      Погода в Україні у вівторок, 14 квітня, буде прохолодною та не надто привітною. У багатьох регіонах слід чекати дощів, місцями вони переходитимуть у мокрий сніг.

      Причиною цьому стане холодна повітряна маса, що суне на Україну. Про це пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Тим часом На Закарпатті масово розцвіли сакури, магнолії та мигдаль: чарівні фото

      У північних та західних областях України, а також на Вінниччині 14 квітня температура повітря різко впаде до +4…+9 градусів. На Сході, Півдні та у більшості центральних областей ще затримається тепліша погода, протягом дня очікується +10…+17 градусів. Але надвечір вже похолодає й на Черкащині,
      – зауважує вона.

      Найхолодніше буде на Київщині. Там стовпчики термометрів показуватимуть максимум +4…+6 градусів.

      Найтепліше буде на Миколаївщині та Херсонщині +16…+18 градусів.

      Цей холодний атмосферний фронт принесе з собою дощі та, через суттєве похолодання, подекуди мокрий сніг. Він може випасти на Львівщині, Прикарпатті, Буковині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, Житомирщині та на Київщині.

      Увага! 14 квітня у більшості областей країни пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду; вночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки 0…-5 градусів. Тим часом у Карпатах значний мокрий сніг (І рівень небезпеки).

      У Києві 14-го квітня очікується різке похолодання, температура повітря впаде до +5…+7 градусів, пройде дощ, є ймовірність мокрого снігу.

      До слова, похолодання охопить всю країну вже наступного дня, 15 квітня.

      Прогноз погоди на вівторок, 14 квітня, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +6…+8

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +16…+18

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +14…+16

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +6…+8

      Суми – +7…+9

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +15...+17

      Запоріжжя – +15…+17

      Донецьк – +15…+17

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +15…+17

      Київ – +4…+6


      Прогноз погоди на 14 квітня від Укргідрометцентру

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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