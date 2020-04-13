Прогноз погоди на 14 квітня: в Україні похолодає, подекуди пройде мокрий сніг
Погода в Україні у вівторок, 14 квітня, буде прохолодною та не надто привітною. У багатьох регіонах слід чекати дощів, місцями вони переходитимуть у мокрий сніг.
Причиною цьому стане холодна повітряна маса, що суне на Україну. Про це пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
Тим часом На Закарпатті масово розцвіли сакури, магнолії та мигдаль: чарівні фото
У північних та західних областях України, а також на Вінниччині 14 квітня температура повітря різко впаде до +4…+9 градусів. На Сході, Півдні та у більшості центральних областей ще затримається тепліша погода, протягом дня очікується +10…+17 градусів. Але надвечір вже похолодає й на Черкащині,
– зауважує вона.
Найхолодніше буде на Київщині. Там стовпчики термометрів показуватимуть максимум +4…+6 градусів.
Найтепліше буде на Миколаївщині та Херсонщині – +16…+18 градусів.
Цей холодний атмосферний фронт принесе з собою дощі та, через суттєве похолодання, подекуди мокрий сніг. Він може випасти на Львівщині, Прикарпатті, Буковині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, Житомирщині та на Київщині.
Увага! 14 квітня у більшості областей країни пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду; вночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки 0…-5 градусів. Тим часом у Карпатах значний мокрий сніг (І рівень небезпеки).
У Києві 14-го квітня очікується різке похолодання, температура повітря впаде до +5…+7 градусів, пройде дощ, є ймовірність мокрого снігу.
До слова, похолодання охопить всю країну вже наступного дня, 15 квітня.
Прогноз погоди на вівторок, 14 квітня, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +6…+8
Вінниця – +6…+8
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +6…+8
Суми – +7…+9
Полтава – +14…+16
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +14…+16
Харків – +15…+17
Київ – +4…+6
Читайте також
-
Україна з Коломойським і без нього, або Бенінградська битвасьогодні , 11:50
-
Скороход розповіла, як її з немовлям лікують від коронавірусусьогодні , 13:58
-
Після карантину побачимо "епоху Ренесансу", – Криклійсьогодні , 09:34
-
Обмін полоненими відбудеться цього тижня: серед бранців, можливо, є хворі на COVID-19сьогодні , 14:55
-
Назвали ймовірні причини масштабних пожеж у Чорнобильській зонісьогодні , 16:11
-
Сподіватися, що Росія отримала відсіч і зупиниться, не варто, – посол України в ООН Кислицясьогодні , 11:49