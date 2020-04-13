Прогноз погоди на 14 квітня: в Україні похолодає, подекуди пройде мокрий сніг

Погода в Україні у вівторок, 14 квітня, буде прохолодною та не надто привітною. У багатьох регіонах слід чекати дощів, місцями вони переходитимуть у мокрий сніг.

Причиною цьому стане холодна повітряна маса, що суне на Україну. Про це пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

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У північних та західних областях України, а також на Вінниччині 14 квітня температура повітря різко впаде до +4…+9 градусів. На Сході, Півдні та у більшості центральних областей ще затримається тепліша погода, протягом дня очікується +10…+17 градусів. Але надвечір вже похолодає й на Черкащині,

– зауважує вона.

Найхолодніше буде на Київщині. Там стовпчики термометрів показуватимуть максимум +4…+6 градусів.

Найтепліше буде на Миколаївщині та Херсонщині – +16…+18 градусів.

Цей холодний атмосферний фронт принесе з собою дощі та, через суттєве похолодання, подекуди мокрий сніг. Він може випасти на Львівщині, Прикарпатті, Буковині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, Житомирщині та на Київщині.

Увага! 14 квітня у більшості областей країни пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду; вночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки 0…-5 градусів. Тим часом у Карпатах значний мокрий сніг (І рівень небезпеки).

У Києві 14-го квітня очікується різке похолодання, температура повітря впаде до +5…+7 градусів, пройде дощ, є ймовірність мокрого снігу.

До слова, похолодання охопить всю країну вже наступного дня, 15 квітня.

Прогноз погоди на вівторок, 14 квітня, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7…+9

Житомир – +6…+8

Вінниця – +6…+8

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +6…+8

Суми – +7…+9

Полтава – +14…+16

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +14…+16

Харків – +15…+17

Київ – +4…+6



Прогноз погоди на 14 квітня від Укргідрометцентру