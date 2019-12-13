Прогноз погоды на 14 декабря: в Украину идут дожди и потепление
Погода в Украине в субботу, 14 декабря будет дождливой, но теплой. Температура воздуха в среднем составит +3...+5 градусов. Теплее всего будет в южных областях Украины.
В частности, в Одессе и Херсоне столбик термометра поднимется до +8...+11 градусов. На остальной территории Украины ожидаются осадки в виде дождей.
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В Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2, днем +4.
Ветер может быть сильным, поэтому шапка с шарфом и что-то тяжелое в сумке не будут лишними,
– пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на субботу, 14 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +3...+5
Винница – +4...+6
Одесса – +9...+11
Николаев – +7...+9
Херсон – +8...+10
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +3...+5
Сумы – +3...+5
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +5...+7
Донецк – +4...+6
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +2...+4