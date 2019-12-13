Прогноз погоды на 14 декабря: в Украину идут дожди и потепление

Погода в Украине в субботу, 14 декабря будет дождливой, но теплой. Температура воздуха в среднем составит +3...+5 градусов. Теплее всего будет в южных областях Украины.

В частности, в Одессе и Херсоне столбик термометра поднимется до +8...+11 градусов. На остальной территории Украины ожидаются осадки в виде дождей.

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В Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2, днем +4.

Ветер может быть сильным, поэтому шапка с шарфом и что-то тяжелое в сумке не будут лишними,

– пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на субботу, 14 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +4...+6

Одесса – +9...+11

Николаев – +7...+9

Херсон – +8...+10

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +3...+5

Сумы – +3...+5

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +5...+7

Донецк – +4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +2...+4



Прогноз погоды на субботу, 14 декабря, от Укргидрометцентра