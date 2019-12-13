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      Прогноз погоды на 14 декабря: в Украину идут дожди и потепление

      14 Читати новину українською
      Какой будет погода в Украине 14 декабря / shutterstock

      Погода в Украине в субботу, 14 декабря будет дождливой, но теплой. Температура воздуха в среднем составит +3...+5 градусов. Теплее всего будет в южных областях Украины.

      В частности, в Одессе и Херсоне столбик термометра поднимется до +8...+11 градусов. На остальной территории Украины ожидаются осадки в виде дождей.

      К теме: Украину накроет густой туман: синоптики назвали области

      В Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2, днем +4.

      Ветер может быть сильным, поэтому шапка с шарфом и что-то тяжелое в сумке не будут лишними,
      – пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.

      Прогноз погоды на субботу, 14 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +5...+7

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +4...+6

      Тернополь – +3...+5

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +4...+6

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +3...+5

      Житомир – +3...+5

      Винница – +4...+6

      Одесса – +9...+11

      Николаев – +7...+9

      Херсон – +8...+10

      Симферополь – +9...+11

      Кропивницкий – +4...+6

      Черкассы – +4...+6

      Чернигов – +3...+5

      Сумы – +3...+5

      Полтава – +3...+5

      Днепр – +4...+6

      Запорожье – +5...+7

      Донецк – +4...+6

      Луганск – +3...+5

      Харьков – +3...+5

      Киев – +2...+4


      Прогноз погоды на субботу, 14 декабря, от Укргидрометцентра

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода
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