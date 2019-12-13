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      Прогноз погоди на 14 грудня: в Україну йдуть дощі і потепління

      20 Читать новость на русском
      Якою буде погода в Україні 14 грудня / shutterstock

      Погода в Україні у суботу, 14 грудня буде дощовою, зате теплою. Температура повітря у середньому становитиме +3 – +5 градусів. Найтепліше буде у південних областях України.

      Зокрема, в Одесі та Херсоні стовпчик термометра підніметься до +8...+11 градусів. На решті території України очікуються опади у вигляді дощів.

      До теми: Україну вкриє густий туман: синоптики назвали області

      У Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +2, вдень +4.

      Вітер може бути сильним, тому шапка з шаликом і щось важке у сумці не будуть зайвими,
      – пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Прогноз погоди на суботу, 14 грудня, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +4…+6

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +7…+9

      Херсон – +8…+10

      Сімферополь – +9…+11

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +4…+6

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +3…+5

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +5…+7

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +3…+5

      Київ – +2…+4


      Прогноз погоди на суботу, 14 грудня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода
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