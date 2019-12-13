Прогноз погоди на 14 грудня: в Україну йдуть дощі і потепління

Погода в Україні у суботу, 14 грудня буде дощовою, зате теплою. Температура повітря у середньому становитиме +3 – +5 градусів. Найтепліше буде у південних областях України.

Зокрема, в Одесі та Херсоні стовпчик термометра підніметься до +8...+11 градусів. На решті території України очікуються опади у вигляді дощів.

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У Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +2, вдень +4.

Вітер може бути сильним, тому шапка з шаликом і щось важке у сумці не будуть зайвими,

– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на суботу, 14 грудня, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – +3…+5

Вінниця – +4…+6

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +3…+5

Суми – +3…+5

Полтава – +3…+5

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +2…+4



Прогноз погоди на суботу, 14 грудня, від Укргідрометцентру