Прогноз погоди на 14 грудня: в Україну йдуть дощі і потепління
Погода в Україні у суботу, 14 грудня буде дощовою, зате теплою. Температура повітря у середньому становитиме +3 – +5 градусів. Найтепліше буде у південних областях України.
Зокрема, в Одесі та Херсоні стовпчик термометра підніметься до +8...+11 градусів. На решті території України очікуються опади у вигляді дощів.
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У Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +2, вдень +4.
Вітер може бути сильним, тому шапка з шаликом і щось важке у сумці не будуть зайвими,
– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на суботу, 14 грудня, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – +3…+5
Вінниця – +4…+6
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +3…+5
Суми – +3…+5
Полтава – +3…+5
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +2…+4