Прогноз погоды на 14 февраля: самый романтичный день года будет холодным и мокрым

Погода в Украине в четверг, 14 февраля, будет холодной, синоптики обещают оттепель. По всей территории Украины следует ожидать дождь и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

В большинстве областей температура воздуха составит от +1 до -6 градусов мороза, а на Западе от +2 до -2 градусов мороза. Сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Теплее всего будет на западной части Украины, а также на Одесщине и в Крыму. Синоптики прогнозируют +3...+5 градусов тепла.

Холоднее всего будет в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Температура воздуха будет от +1 до -1 градуса мороза.

Атмосферный фронт принесет в западные, северные области, а также на Винницу и Одессу осадки,

– отметила Наталья Диденко.

Поэтому в Украине 14 февраля синоптики обещают дождь и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха. На Западе будет преобладать дождь из-за преимущества "плюсовой" температуры. На остальной территории существенных осадков не будет и даже будет светить солнце.

Прогноз погоды на четверг, 14 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...+1

Сумы – 0...-2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – 0...+2



Прогноз погоды на 14 февраля от Укргидрометцентра