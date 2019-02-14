23:32
13 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, сегодня
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Прогноз погоды на 14 февраля: самый романтичный день года будет холодным и мокрым

      172 Читати новину українською
      Погода 14 февраля 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 14 февраля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 14 февраля, будет холодной, синоптики обещают оттепель. По всей территории Украины следует ожидать дождь и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

      В большинстве областей температура воздуха составит от +1 до -6 градусов мороза, а на Западе от +2 до -2 градусов мороза. Сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Непогода в Украине: снег с дождем осложнил движение на дорогах, без света сотни населенных пунктов

      Теплее всего будет на западной части Украины, а также на Одесщине и в Крыму. Синоптики прогнозируют +3...+5 градусов тепла.

      Холоднее всего будет в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Температура воздуха будет от +1 до -1 градуса мороза.

      Атмосферный фронт принесет в западные, северные области, а также на Винницу и Одессу осадки,
      – отметила Наталья Диденко.

      Поэтому в Украине 14 февраля синоптики обещают дождь и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха. На Западе будет преобладать дождь из-за преимущества "плюсовой" температуры. На остальной территории существенных осадков не будет и даже будет светить солнце.

      Прогноз погоды на четверг, 14 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +2...+4

      Житомир – 0...+2

      Винница – +1...+3

      Одесса – +3...+5

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – -1...+1

      Сумы – 0...-2

      Полтава – 0...+2

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – +1...+3

      Донецк – 0...+2

      Луганск – -1...+1

      Харьков – -1...+1

      Киев – 0...+2

      погода в україні 14 лютого
      Прогноз погоды на 14 февраля от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Поздравления с Днем Святого Валентина: лучшая подборка
      сегодня
      776
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 14 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      сегодня , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 6
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сегодня , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 92
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      сегодня , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      132
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сегодня , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1746
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      сегодня , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 96
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Колесниченко похвастался, как власть наводит в стране порядок
       23 января 2013 , 14:24 10
      Прогноз погоды на 31 мая: несмотря на жару в Украине пройдут дожди и грозы
       31 мая 2017 , 06:30
      Половина современных моделей Volkswagen не прошла проверку на токсичность в Германии
       31 августа 2018 , 11:04
      Министр молодежи и спорта обнародовал долги главных стадионов Украины
       31 августа 2018 , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук