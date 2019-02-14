Прогноз погоды на 14 февраля: самый романтичный день года будет холодным и мокрым
Погода в Украине в четверг, 14 февраля, будет холодной, синоптики обещают оттепель. По всей территории Украины следует ожидать дождь и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.
В большинстве областей температура воздуха составит от +1 до -6 градусов мороза, а на Западе от +2 до -2 градусов мороза. Сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Теплее всего будет на западной части Украины, а также на Одесщине и в Крыму. Синоптики прогнозируют +3...+5 градусов тепла.
Холоднее всего будет в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Температура воздуха будет от +1 до -1 градуса мороза.
Атмосферный фронт принесет в западные, северные области, а также на Винницу и Одессу осадки,
– отметила Наталья Диденко.
Поэтому в Украине 14 февраля синоптики обещают дождь и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха. На Западе будет преобладать дождь из-за преимущества "плюсовой" температуры. На остальной территории существенных осадков не будет и даже будет светить солнце.
Прогноз погоды на четверг, 14 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +2...+4
Житомир – 0...+2
Винница – +1...+3
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -1...+1
Сумы – 0...-2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – 0...+2
Прогноз погоды на 14 февраля от Укргидрометцентра