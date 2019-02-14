Прогноз погоди на 14 лютого: найромантичніший день року буде холодним та мокрим

Погода в Україні у четвер, 14 лютого, буде холодною, проте синоптики обіцяють відлигу. По всій території України слід очікувати дощ та мокрий сніг, залежно від температури повітря.

У більшості областей температура повітря становитиме від +1 до -6 градусів морозу, а на Заході від +2 до -2 градусів морозу. Повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Найтепліше буде на західній частині України, а також на Одещині та в Криму. Синоптики прогнозують +3…+5 градусів тепла.

Найхолодніше буде у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях. Температура повітря буде від +1 до -1 градуса морозу.

Атмосферний фронт принесе в західні, північні області, а також на Вінниччину та Одещину опади,

– зазначила Наталка Діденко.

Тож в Україні 14 лютого синоптики обіцяють дощ та мокрий сніг, залежно від температури повітря. На Заході переважатиме дощ з-за переваги "плюсової" температури. На решті території істотних опадів не буде і навіть світитиме сонце.

Прогноз погоди на четвер, 14 лютого, у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +3…+5

Рівне – +2…+4

Житомир – 0…+2

Вінниця – +1…+3

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – -1…+1

Суми – 0…-2

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на 14 лютого від Укргідрометцентру