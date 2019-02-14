Прогноз погоди на 14 лютого: найромантичніший день року буде холодним та мокрим
Погода в Україні у четвер, 14 лютого, буде холодною, проте синоптики обіцяють відлигу. По всій території України слід очікувати дощ та мокрий сніг, залежно від температури повітря.
У більшості областей температура повітря становитиме від +1 до -6 градусів морозу, а на Заході від +2 до -2 градусів морозу. Повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Найтепліше буде на західній частині України, а також на Одещині та в Криму. Синоптики прогнозують +3…+5 градусів тепла.
Найхолодніше буде у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях. Температура повітря буде від +1 до -1 градуса морозу.
Атмосферний фронт принесе в західні, північні області, а також на Вінниччину та Одещину опади,
– зазначила Наталка Діденко.
Тож в Україні 14 лютого синоптики обіцяють дощ та мокрий сніг, залежно від температури повітря. На Заході переважатиме дощ з-за переваги "плюсової" температури. На решті території істотних опадів не буде і навіть світитиме сонце.
Прогноз погоди на четвер, 14 лютого, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +3…+5
Рівне – +2…+4
Житомир – 0…+2
Вінниця – +1…+3
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – -1…+1
Суми – 0…-2
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – 0…+2
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – 0…+2
Прогноз погоди на 14 лютого від Укргідрометцентру