15:54
13 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Прогноз погоды на 14 января: из Украины отступают морозы

      30 Читати новину українською
      Погода 14 января 2019 Украина: прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 14 января / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в понедельник, 14 января, будет достаточно теплой, ведь в большинстве регионов вместо морозов температура воздуха будет плюсовой.

      Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

      "В Украине будет мокро, ветрено и тепло. Мокро – снег, мокрый снег, на юге с дождем. Ветрено - порывы северо-восточного и юго-восточного ветра до штормовых 15-22 метров в секунду. Тепло - потому что днем от 2 мороза до 3 тепла, на юге до 6 тепла", - говорится в сообщении синоптика.

      Читайте также: Азовское море покрылось льдом: красноречивое видео

      В Карпатах ожидаются сильные снегопады, ветер и метели.

      Погода в Киеве в понедельник днем будет с температурой воздуха около 0. Периодически будет сыпать небольшой снег, вечером - умеренный. При этом в столице ожидается сильный ветер.

      Прогноз погоды на понедельник, 14 января, в городах Украины:

      Ужгород – +1…+3

      Львов – +1…+3

      Ивано-Франковск – 0…+2

      Тернополь – 0…+2

      Черновцы – 0…+2

      Хмельницкий – 0…+2

      Луцк –0…+2

      Ровно – 0…+2

      Житомир – 0…+2

      Винница – 0…+2

      Одесса – +3…+5

      Николаев – +3…+5

      Херсон – +3…+5

      Симферополь – +4…+6

      Кропивницкий – 0…+2

      Черкассы – 0…+2

      Чернигов – 0…+2

      Сумы – 0…-2

      Полтава – 0…-2

      Днепр – 0…+2

      Запорожье – +3…+5

      Донецк – -1…+1

      Луганск – -1…+1

      Харьков – 0…-2

      Киев – -1…+1

      Погода Україна 14 січня понеділок
      Прогноз погоды на 14 января от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      В Главном штабе МВД Украины - новый начальник
       20 ноября 2012 , 18:25
      Минрегион запретил устанавливать газовые котлы в новых многоэтажках
       20 декабря 2018 , 16:41
      Полтавские дорожники показали на видео, как строят лучшую трассу Украины
       5 октября 2018 , 16:36
      Динамовец забил красивый гол Пятову на тренировке сборной Украины (ВИДЕО)
       19 ноября 2018 , 22:59
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук