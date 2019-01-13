Прогноз погоды на 14 января: из Украины отступают морозы
Погода в Украине в понедельник, 14 января, будет достаточно теплой, ведь в большинстве регионов вместо морозов температура воздуха будет плюсовой.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В Украине будет мокро, ветрено и тепло. Мокро – снег, мокрый снег, на юге с дождем. Ветрено - порывы северо-восточного и юго-восточного ветра до штормовых 15-22 метров в секунду. Тепло - потому что днем от 2 мороза до 3 тепла, на юге до 6 тепла", - говорится в сообщении синоптика.
Читайте также: Азовское море покрылось льдом: красноречивое видео
В Карпатах ожидаются сильные снегопады, ветер и метели.
Погода в Киеве в понедельник днем будет с температурой воздуха около 0. Периодически будет сыпать небольшой снег, вечером - умеренный. При этом в столице ожидается сильный ветер.
Прогноз погоды на понедельник, 14 января, в городах Украины:
Ужгород – +1…+3
Львов – +1…+3
Ивано-Франковск – 0…+2
Тернополь – 0…+2
Черновцы – 0…+2
Хмельницкий – 0…+2
Луцк –0…+2
Ровно – 0…+2
Житомир – 0…+2
Винница – 0…+2
Одесса – +3…+5
Николаев – +3…+5
Херсон – +3…+5
Симферополь – +4…+6
Кропивницкий – 0…+2
Черкассы – 0…+2
Чернигов – 0…+2
Сумы – 0…-2
Полтава – 0…-2
Днепр – 0…+2
Запорожье – +3…+5
Донецк – -1…+1
Луганск – -1…+1
Харьков – 0…-2
Киев – -1…+1