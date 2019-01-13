Прогноз погоды на 14 января: из Украины отступают морозы

Погода в Украине в понедельник, 14 января, будет достаточно теплой, ведь в большинстве регионов вместо морозов температура воздуха будет плюсовой.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Украине будет мокро, ветрено и тепло. Мокро – снег, мокрый снег, на юге с дождем. Ветрено - порывы северо-восточного и юго-восточного ветра до штормовых 15-22 метров в секунду. Тепло - потому что днем от 2 мороза до 3 тепла, на юге до 6 тепла", - говорится в сообщении синоптика.

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В Карпатах ожидаются сильные снегопады, ветер и метели.

Погода в Киеве в понедельник днем будет с температурой воздуха около 0. Периодически будет сыпать небольшой снег, вечером - умеренный. При этом в столице ожидается сильный ветер.

Прогноз погоды на понедельник, 14 января, в городах Украины:

Ужгород – +1…+3

Львов – +1…+3

Ивано-Франковск – 0…+2

Тернополь – 0…+2

Черновцы – 0…+2

Хмельницкий – 0…+2

Луцк –0…+2

Ровно – 0…+2

Житомир – 0…+2

Винница – 0…+2

Одесса – +3…+5

Николаев – +3…+5

Херсон – +3…+5

Симферополь – +4…+6

Кропивницкий – 0…+2

Черкассы – 0…+2

Чернигов – 0…+2

Сумы – 0…-2

Полтава – 0…-2

Днепр – 0…+2

Запорожье – +3…+5

Донецк – -1…+1

Луганск – -1…+1

Харьков – 0…-2

Киев – -1…+1



Прогноз погоды на 14 января от Укргидрометцентра