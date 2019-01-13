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      Прогноз погоди на 14 січня: з України відступають морози

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      Погода 14 січня 2019 Україна: прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 14 січня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні в понеділок, 14 січня, буде досить теплою, адже у більшості регіонів замість морозів температура повітря буде плюсовою.

      Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

      "В Україні буде мокро, вітряно й тепло. Мокро – сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем. Вітряно – пориви північно-східного та південно-східного вітру до штормових 15-22 метрів за секунду. Тепло – бо вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні до 6 тепла", – мовиться у повідомленні синоптика.

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      У Карпатах очікуються сильні снігопади, вітер та хуртовини.

      Погода у Києві в понеділок вдень буде з температурою повітря близько 0. Періодично сипатиме невеликий сніг, надвечір – помірний. При цьому у столиці очікується сильний вітер.

      Прогноз погоди на понеділок, 14 січня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк –0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – 0…+2

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…-2

      Полтава – 0…-2

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – -1…+1

      Харків – 0…-2

      Київ – -1…+1

      Погода Україна 14 січня понеділок
      Прогноз погоди на 14 січня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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