Прогноз погоди на 14 січня: з України відступають морози

Погода в Україні в понеділок, 14 січня, буде досить теплою, адже у більшості регіонів замість морозів температура повітря буде плюсовою.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"В Україні буде мокро, вітряно й тепло. Мокро – сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем. Вітряно – пориви північно-східного та південно-східного вітру до штормових 15-22 метрів за секунду. Тепло – бо вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні до 6 тепла", – мовиться у повідомленні синоптика.

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У Карпатах очікуються сильні снігопади, вітер та хуртовини.

Погода у Києві в понеділок вдень буде з температурою повітря близько 0. Періодично сипатиме невеликий сніг, надвечір – помірний. При цьому у столиці очікується сильний вітер.

Прогноз погоди на понеділок, 14 січня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк –0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – 0…+2

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…-2

Полтава – 0…-2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – 0…-2

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на 14 січня від Укргідрометцентру