Прогноз погоди на 14 січня: з України відступають морози
Погода в Україні в понеділок, 14 січня, буде досить теплою, адже у більшості регіонів замість морозів температура повітря буде плюсовою.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"В Україні буде мокро, вітряно й тепло. Мокро – сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем. Вітряно – пориви північно-східного та південно-східного вітру до штормових 15-22 метрів за секунду. Тепло – бо вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні до 6 тепла", – мовиться у повідомленні синоптика.
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У Карпатах очікуються сильні снігопади, вітер та хуртовини.
Погода у Києві в понеділок вдень буде з температурою повітря близько 0. Періодично сипатиме невеликий сніг, надвечір – помірний. При цьому у столиці очікується сильний вітер.
Прогноз погоди на понеділок, 14 січня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк –0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – 0…+2
Вінниця – 0…+2
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…-2
Полтава – 0…-2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – 0…-2
Київ – -1…+1