Прогноз погоды на 14 января: на Василия в Украине будет тепло и сухо
Погода в Украине во вторник, 14 января, будет теплой и преимущественно без осадков. Лишь на Черниговщине и Сумщине возможен небольшой мокрый снег.
Антициклон Christian обусловит преимущественно сухую погоду в Украине. Температура воздуха в течение дня составит в среднем +1...+7 градусов.
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Ветер предполагается юго-западный, слабый или умеренный,
– сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве вторник будет теплым и сухим, температура воздуха поднимется до +3...+4 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 14 января, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +3...+5
Винница – +4...+6
Одесса – +4...+6
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы- + 2... + 4
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +3...+5