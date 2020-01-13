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      Прогноз погоды на 14 января: на Василия в Украине будет тепло и сухо

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      Прогноз погоды на 14 января / pinterest

      Погода в Украине во вторник, 14 января, будет теплой и преимущественно без осадков. Лишь на Черниговщине и Сумщине возможен небольшой мокрый снег.

      Антициклон Christian обусловит преимущественно сухую погоду в Украине. Температура воздуха в течение дня составит в среднем +1...+7 градусов.

      Стоит увидеть: В Саудовской Аравии неожиданно выпал снег: удивительные фото

      Ветер предполагается юго-западный, слабый или умеренный,
      – сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве вторник будет теплым и сухим, температура воздуха поднимется до +3...+4 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 14 января, в городах Украины:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +4...+6

      Тернополь – +4...+6

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +3...+5

      Житомир – +3...+5

      Винница – +4...+6

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +3...+5

      Херсон – +3...+5

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – +3...+5

      Черкассы – +3...+5

      Чернигов – +3...+5

      Сумы- + 2... + 4

      Полтава – +3...+5

      Днепр – +3...+5

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +2...+4

      Киев – +3...+5


      Прогноз погоды на вторник, 14 января, от Укргидрометцентра

      Что приготовить на Старый Новый год: рецепты вкусных традиционных блюд
      сегодня
      23758
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода
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