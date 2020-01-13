Прогноз погоды на 14 января: на Василия в Украине будет тепло и сухо

Погода в Украине во вторник, 14 января, будет теплой и преимущественно без осадков. Лишь на Черниговщине и Сумщине возможен небольшой мокрый снег.

Антициклон Christian обусловит преимущественно сухую погоду в Украине. Температура воздуха в течение дня составит в среднем +1...+7 градусов. Стоит увидеть: В Саудовской Аравии неожиданно выпал снег: удивительные фото Ветер предполагается юго-западный, слабый или умеренный,

– сообщает украинский синоптик Наталья Диденко. В Киеве вторник будет теплым и сухим, температура воздуха поднимется до +3...+4 градусов. Прогноз погоды на вторник, 14 января, в городах Украины: Ужгород – +3...+5 Львов – +4...+6 Ивано-Франковск – +4...+6 Тернополь – +4...+6 Черновцы – +4...+6 Хмельницкий – +3...+5 Луцк – +3...+5 Ровно – +3...+5 Житомир – +3...+5 Винница – +4...+6 Одесса – +4...+6 Николаев – +3...+5 Херсон – +3...+5 Симферополь – +3...+5 Кропивницкий – +3...+5 Черкассы – +3...+5 Чернигов – +3...+5 Сумы- + 2... + 4 Полтава – +3...+5 Днепр – +3...+5 Запорожье – +3...+5 Донецк – +2...+4 Луганск – +2...+4 Харьков – +2...+4 Киев – +3...+5

Прогноз погоды на вторник, 14 января, от Укргидрометцентра