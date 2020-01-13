Прогноз погоди на 14 січня: на Василя в Україні буде тепло і сухо

Погода в Україні у вівторок, 14 січня, буде теплою і переважно без опадів. Лише на Чернігівщині та Сумщині можливий невеликий мокрий сніг.

Антициклон Christian зумовить переважно суху погоду в Україні. Температура повітря протягом дня становитиме в середньому +1...+7 градусів. Варто побачити: У Саудівській Аравії несподівано випав сніг: дивовижні фото Вітер передбачається південно-західний, слабкий або помірний,

– повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко. У Києві вівторок буде теплим і сухим, вдень температура повітря підніметься до +3...+4 градусів. Прогноз погоди на вівторок, 14 січня, у містах України: Ужгород – +3…+5 Львів – +4…+6 Івано-Франківськ – +4…+6 Тернопіль – +4…+6 Чернівці – +4…+6 Хмельницький – +3…+5 Луцьк – +3…+5 Рівне – +3…+5 Житомир – +3…+5 Вінниця – +4…+6 Одеса – +4…+6 Миколаїв – +3…+5 Херсон – +3…+5 Сімферополь – +3…+5 Кропивницький – +3…+5 Черкаси – +3…+5 Чернігів – +3…+5 Суми – +2…+4 Полтава – +3…+5 Дніпро – +3…+5 Запоріжжя – +3…+5 Донецьк – +2…+4 Луганськ – +2…+4 Харків – +2…+4 Київ – +3...+5

Прогноз погоди на вівторок, 14 січня, від Укргідрометцентру

