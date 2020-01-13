Прогноз погоди на 14 січня: на Василя в Україні буде тепло і сухо
Погода в Україні у вівторок, 14 січня, буде теплою і переважно без опадів. Лише на Чернігівщині та Сумщині можливий невеликий мокрий сніг.
Антициклон Christian зумовить переважно суху погоду в Україні. Температура повітря протягом дня становитиме в середньому +1...+7 градусів.
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Вітер передбачається південно-західний, слабкий або помірний,
– повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві вівторок буде теплим і сухим, вдень температура повітря підніметься до +3...+4 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 14 січня, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – +3…+5
Вінниця – +4…+6
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +3…+5
Суми – +2…+4
Полтава – +3…+5
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +3...+5