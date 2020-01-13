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      Прогноз погоди на 14 січня: на Василя в Україні буде тепло і сухо

      264 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 14 січня / pinterest

      Погода в Україні у вівторок, 14 січня, буде теплою і переважно без опадів. Лише на Чернігівщині та Сумщині можливий невеликий мокрий сніг.

      Антициклон Christian зумовить переважно суху погоду в Україні. Температура повітря протягом дня становитиме в середньому +1...+7 градусів.

      Варто побачити: У Саудівській Аравії несподівано випав сніг: дивовижні фото

      Вітер передбачається південно-західний, слабкий або помірний,
      – повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві вівторок буде теплим і сухим, вдень температура повітря підніметься до +3...+4 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 14 січня, у містах України:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +4…+6

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +2…+4

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – +3...+5


      Прогноз погоди на вівторок, 14 січня, від Укргідрометцентру
       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода
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