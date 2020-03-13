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      Прогноз погоды на 14 марта: в Украине будет солнечно и тепло, но не везде

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      Погода в Украине в субботу, 14 марта, будет солнечной на большей части территории Украины. Исключениями будут только крайний Восток страны, а также Север, где возможен даже мокрый снег.

      Несмотря на яркое солнце, температура воздуха на всей территории нашей страны опустится на несколько градусов.

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      Уже традиционно самым теплым будет Юг Украины – +12...+15 градусов, а также Восток – +10...+13 градусов. Ощутимо холодной будет температура на Западе и Севере страны – +4...+9 градусов.

      В Киевской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях в течение дня будет дождь. На Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Сумщине и Черниговщине возможен мокрый снег.

      На остальной территории страны будет светить солнце с переменной облачностью. Впрочем возможен и сильный ветер, который будет доходить до 7 – 12 метров в секунду.

      В Киеве в течение дня пройдут дожди, а ночью будет без осадков. Температура воздуха в столице будет держаться на уровне +6...+8 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 14 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +7...+9

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +6...+8

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +6...+8

      Хмельницкий – +6...+8

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +5...+7

      Винница – +8...+10

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +12...+14

      Херсон – +13...+15

      Симферополь – +13...+15

      Кропивницкий – +10...+12

      Черкассы – +10...+12

      Чернигов – +6...+8

      Сумы – +6...+8

      Полтава – +10...+12

      Днепр – +11...+13

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +10...+12

      Луганск – +11...+13

      Харьков – +10...+12

      Киев – +6...+8


      Прогноз погоды на субботу, 14 марта, от Укргидрометцентра

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Погода
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