Прогноз погоды на 14 марта: в Украине будет солнечно и тепло, но не везде
Погода в Украине в субботу, 14 марта, будет солнечной на большей части территории Украины. Исключениями будут только крайний Восток страны, а также Север, где возможен даже мокрый снег.
Несмотря на яркое солнце, температура воздуха на всей территории нашей страны опустится на несколько градусов.
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Уже традиционно самым теплым будет Юг Украины – +12...+15 градусов, а также Восток – +10...+13 градусов. Ощутимо холодной будет температура на Западе и Севере страны – +4...+9 градусов.
В Киевской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях в течение дня будет дождь. На Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Сумщине и Черниговщине возможен мокрый снег.
На остальной территории страны будет светить солнце с переменной облачностью. Впрочем возможен и сильный ветер, который будет доходить до 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве в течение дня пройдут дожди, а ночью будет без осадков. Температура воздуха в столице будет держаться на уровне +6...+8 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 14 марта, в городах Украины:
Ужгород – +7...+9
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +5...+7
Винница – +8...+10
Одесса – +13...+15
Николаев – +12...+14
Херсон – +13...+15
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +6...+8
Сумы – +6...+8
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +12...+14
Донецк – +10...+12
Луганск – +11...+13
Харьков – +10...+12
Киев – +6...+8