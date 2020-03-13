Прогноз погоды на 14 марта: в Украине будет солнечно и тепло, но не везде

Погода в Украине в субботу, 14 марта, будет солнечной на большей части территории Украины. Исключениями будут только крайний Восток страны, а также Север, где возможен даже мокрый снег.

Несмотря на яркое солнце, температура воздуха на всей территории нашей страны опустится на несколько градусов.

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Уже традиционно самым теплым будет Юг Украины – +12...+15 градусов, а также Восток – +10...+13 градусов. Ощутимо холодной будет температура на Западе и Севере страны – +4...+9 градусов.

В Киевской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях в течение дня будет дождь. На Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Сумщине и Черниговщине возможен мокрый снег.

На остальной территории страны будет светить солнце с переменной облачностью. Впрочем возможен и сильный ветер, который будет доходить до 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве в течение дня пройдут дожди, а ночью будет без осадков. Температура воздуха в столице будет держаться на уровне +6...+8 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 14 марта, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +5...+7

Винница – +8...+10

Одесса – +13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – +13...+15

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +6...+8

Сумы – +6...+8

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +12...+14

Донецк – +10...+12

Луганск – +11...+13

Харьков – +10...+12

Киев – +6...+8



Прогноз погоды на субботу, 14 марта, от Укргидрометцентра