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      Прогноз погоди на 14 березня: в Україні буде сонячно і тепло, але не всюди

      - Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 14 березня / ілюстративне фото

      Погода в Україні у суботу, 14 березня, буде сонячною на більшості території України. Винятками будуть лише крайній Схід країни, а також Північ, де можливий навіть мокрий сніг.

      Попри яскраве сонце, температура повітря на усій території нашої країни опуститься на декілька градусів.

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      Уже традиційно найтеплішим буде Південь України – +12...+15 градусів, а також Схід – +10...+13 градусів. Відчутно холоднішою буде температура на Заході та Півночі країни – +4...+9 градусів.

      У Київській, Донецькій, Луганській і Харківській областях упродовж дня дощитиме. На Волині, Рівненщині, Житомирщині, Сумщині і Чернігівщині можливі мокрі сніги.

      На решті території країни світитиме сонце з мінливою хмарністю. Втім можливий і сильний вітер, який доходитиме до 7 – 12 метрів за секунду.

      У Києві впродовж дня дощитиме, а ніч буде без опадів. Температура повітря у столиці триматиметься на рівні +6...+8 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 14 березня, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +13…+15

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +6…+8

      Суми – +6…+8

      Полтава – +10…+12

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +10…+12

      Луганськ – +11…+13

      Харків – +10…+12

      Київ – +6…+8


      Прогноз погоди на суботу, 14 березня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Погода
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