Прогноз погоди на 14 березня: в Україні буде сонячно і тепло, але не всюди

Погода в Україні у суботу, 14 березня, буде сонячною на більшості території України. Винятками будуть лише крайній Схід країни, а також Північ, де можливий навіть мокрий сніг.

Попри яскраве сонце, температура повітря на усій території нашої країни опуститься на декілька градусів.

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Уже традиційно найтеплішим буде Південь України – +12...+15 градусів, а також Схід – +10...+13 градусів. Відчутно холоднішою буде температура на Заході та Півночі країни – +4...+9 градусів.

У Київській, Донецькій, Луганській і Харківській областях упродовж дня дощитиме. На Волині, Рівненщині, Житомирщині, Сумщині і Чернігівщині можливі мокрі сніги.

На решті території країни світитиме сонце з мінливою хмарністю. Втім можливий і сильний вітер, який доходитиме до 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві впродовж дня дощитиме, а ніч буде без опадів. Температура повітря у столиці триматиметься на рівні +6...+8 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 14 березня, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +5…+7

Вінниця – +8…+10

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +6…+8

Суми – +6…+8

Полтава – +10…+12

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +10…+12

Луганськ – +11…+13

Харків – +10…+12

Київ – +6…+8



Прогноз погоди на суботу, 14 березня, від Укргідрометцентру