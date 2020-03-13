Прогноз погоди на 14 березня: в Україні буде сонячно і тепло, але не всюди
Погода в Україні у суботу, 14 березня, буде сонячною на більшості території України. Винятками будуть лише крайній Схід країни, а також Північ, де можливий навіть мокрий сніг.
Попри яскраве сонце, температура повітря на усій території нашої країни опуститься на декілька градусів.
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Уже традиційно найтеплішим буде Південь України – +12...+15 градусів, а також Схід – +10...+13 градусів. Відчутно холоднішою буде температура на Заході та Півночі країни – +4...+9 градусів.
У Київській, Донецькій, Луганській і Харківській областях упродовж дня дощитиме. На Волині, Рівненщині, Житомирщині, Сумщині і Чернігівщині можливі мокрі сніги.
На решті території країни світитиме сонце з мінливою хмарністю. Втім можливий і сильний вітер, який доходитиме до 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві впродовж дня дощитиме, а ніч буде без опадів. Температура повітря у столиці триматиметься на рівні +6...+8 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 14 березня, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +5…+7
Вінниця – +8…+10
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +6…+8
Суми – +6…+8
Полтава – +10…+12
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +10…+12
Луганськ – +11…+13
Харків – +10…+12
Київ – +6…+8