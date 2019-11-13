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      Прогноз погоды на 14 ноября: в Украине будет довольно тепло, на западе – дожди

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      Погода 14 ноября 2019 Украина – какую погоду обещает синоптик
      Какой будет погода в Украине 14 ноября / Shutterstock

      Погода в Украине в четверг, 14 ноября, будет антициклонической, то есть специалисты не предусматривают осадки. Правда, на Закарпатье и в Прикарпатском регионе вероятны дожди.

      Как сообщает в своем фейсбуке синоптик Наталья Диденко, в противоположность большинству стран Европы, 14 ноября температура воздуха в Украине будет довольно высокой – 8 – 12 градусов выше нуля на юге и +13 – +19 градусов на западе.

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      Относительно ветра, то он будет дуть в юго-восточном направлении и будет порывистым, а иногда и сильным. В основном его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.

      Прогноз погоды на четверг, 14 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +13…+15

      Львов – +13…+15

      Ивано-Франковск – +11…+13

      Тернополь – +13…+15

      Черновцы – +12…+14

      Хмельницкий – +11…+13

      Луцк – +12…+14

      Ровно – +12…+14

      Житомир – +10…+12

      Винница – +10…+12

      Одесса – +12…+14

      Николаев – +12…+14

      Херсон – +12…+14

      Симферополь – +14…+16

      Кропивницкий – +10…+12

      Черкассы – +10…+12

      Чернигов – +12…+14

      Сумы – +8…+10

      Полтава – +9…+11

      Днепр – +10…+12

      Запорожье – +12…+14

      Донецк – +8…+10

      Луганск – +8…+10

      Харьков – +9…+11

      Киев – +10…+12

      По информации Украинского гидрометцентра, в четверг температура воздуха в Украине в среднем составит 11 – 13 градусов тепла. Самую холодную погоду можно ожидать на востоке – +8 – +10 градусов, а самую теплую в Крыму – +14 – +16 градусов.

      Погода, Україна, гідрометцентр, осінь, 14 листопада
      Прогноз погоды на 14 ноября от Укргидромецентра

      blog_ava
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
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