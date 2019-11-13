Прогноз погоды на 14 ноября: в Украине будет довольно тепло, на западе – дожди
Погода в Украине в четверг, 14 ноября, будет антициклонической, то есть специалисты не предусматривают осадки. Правда, на Закарпатье и в Прикарпатском регионе вероятны дожди.
Как сообщает в своем фейсбуке синоптик Наталья Диденко, в противоположность большинству стран Европы, 14 ноября температура воздуха в Украине будет довольно высокой – 8 – 12 градусов выше нуля на юге и +13 – +19 градусов на западе.
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Относительно ветра, то он будет дуть в юго-восточном направлении и будет порывистым, а иногда и сильным. В основном его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.
Прогноз погоды на четверг, 14 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +13…+15
Львов – +13…+15
Ивано-Франковск – +11…+13
Тернополь – +13…+15
Черновцы – +12…+14
Хмельницкий – +11…+13
Луцк – +12…+14
Ровно – +12…+14
Житомир – +10…+12
Винница – +10…+12
Одесса – +12…+14
Николаев – +12…+14
Херсон – +12…+14
Симферополь – +14…+16
Кропивницкий – +10…+12
Черкассы – +10…+12
Чернигов – +12…+14
Сумы – +8…+10
Полтава – +9…+11
Днепр – +10…+12
Запорожье – +12…+14
Донецк – +8…+10
Луганск – +8…+10
Харьков – +9…+11
Киев – +10…+12
По информации Украинского гидрометцентра, в четверг температура воздуха в Украине в среднем составит 11 – 13 градусов тепла. Самую холодную погоду можно ожидать на востоке – +8 – +10 градусов, а самую теплую в Крыму – +14 – +16 градусов.
Прогноз погоды на 14 ноября от Укргидромецентра