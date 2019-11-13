Прогноз погоды на 14 ноября: в Украине будет довольно тепло, на западе – дожди

Погода в Украине в четверг, 14 ноября, будет антициклонической, то есть специалисты не предусматривают осадки. Правда, на Закарпатье и в Прикарпатском регионе вероятны дожди.

Как сообщает в своем фейсбуке синоптик Наталья Диденко, в противоположность большинству стран Европы, 14 ноября температура воздуха в Украине будет довольно высокой – 8 – 12 градусов выше нуля на юге и +13 – +19 градусов на западе.

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Относительно ветра, то он будет дуть в юго-восточном направлении и будет порывистым, а иногда и сильным. В основном его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды на четверг, 14 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +13…+15

Львов – +13…+15

Ивано-Франковск – +11…+13

Тернополь – +13…+15

Черновцы – +12…+14

Хмельницкий – +11…+13

Луцк – +12…+14

Ровно – +12…+14

Житомир – +10…+12

Винница – +10…+12

Одесса – +12…+14

Николаев – +12…+14

Херсон – +12…+14

Симферополь – +14…+16

Кропивницкий – +10…+12

Черкассы – +10…+12

Чернигов – +12…+14

Сумы – +8…+10

Полтава – +9…+11

Днепр – +10…+12

Запорожье – +12…+14

Донецк – +8…+10

Луганск – +8…+10

Харьков – +9…+11

Киев – +10…+12

По информации Украинского гидрометцентра, в четверг температура воздуха в Украине в среднем составит 11 – 13 градусов тепла. Самую холодную погоду можно ожидать на востоке – +8 – +10 градусов, а самую теплую в Крыму – +14 – +16 градусов.



Прогноз погоды на 14 ноября от Укргидромецентра