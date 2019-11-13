Прогноз погоди на 14 листопада: в Україні буде доволі тепло, на заході – дощі
Погода в Україні у четвер, 14 листопада, буде антициклонічною, тобто фахівці не передбачають опади. Щоправда, на Закарпатті та у Прикарпатському регіоні є імовірними дощі.
Як повідомляє у своєму фейсбуці синоптик Наталка Діденко, на противагу більшості країн Європи, 14 листопада температура повітря в Україні буде доволі високою – 8 – 12 градусів вище нуля на півдні та +13 – +19 градусів на заході.
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Щодо вітру, то він дутиме у південно-східному напрямку та буде поривчастим, а подекуди й сильним. Здебільшого його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
Прогноз погоди на четвер, 14 листопада, у містах України:
Ужгород – +13…+15
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +11…+13
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +12…+14
Рівне – +12…+14
Житомир – +10…+12
Вінниця – +10…+12
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +12…+14
Суми – +8…+10
Полтава – +9…+11
Дніпро – +10…+12
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +8…+10
Харків – +9…+11
Київ – +10…+12
За інформацією Українського гідрометцентру, у четвер температура повітря в Україні в середньому становитиме 11 – 13 градусів тепла. Найхолоднішу погоду можна очікувати на сході – +8 – +10 градусів, а найтеплішу в Криму – +14 – +16 градусів.
Прогноз погоди на 14 листопада від Укргідромецентру