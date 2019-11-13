Прогноз погоди на 14 листопада: в Україні буде доволі тепло, на заході – дощі

Погода в Україні у четвер, 14 листопада, буде антициклонічною, тобто фахівці не передбачають опади. Щоправда, на Закарпатті та у Прикарпатському регіоні є імовірними дощі.

Як повідомляє у своєму фейсбуці синоптик Наталка Діденко, на противагу більшості країн Європи, 14 листопада температура повітря в Україні буде доволі високою – 8 – 12 градусів вище нуля на півдні та +13 – +19 градусів на заході.

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Щодо вітру, то він дутиме у південно-східному напрямку та буде поривчастим, а подекуди й сильним. Здебільшого його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди на четвер, 14 листопада, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +10…+12

Вінниця – +10…+12

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +12…+14

Суми – +8…+10

Полтава – +9…+11

Дніпро – +10…+12

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +8…+10

Харків – +9…+11

Київ – +10…+12

За інформацією Українського гідрометцентру, у четвер температура повітря в Україні в середньому становитиме 11 – 13 градусів тепла. Найхолоднішу погоду можна очікувати на сході – +8 – +10 градусів, а найтеплішу в Криму – +14 – +16 градусів.



Прогноз погоди на 14 листопада від Укргідромецентру