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      Прогноз погоди на 14 листопада: в Україні буде доволі тепло, на заході – дощі

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      Погода 14 листопада 2019 Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Якою буде погода в Україні 14 листопада / Shutterstock

      Погода в Україні у четвер, 14 листопада, буде антициклонічною, тобто фахівці не передбачають опади. Щоправда, на Закарпатті та у Прикарпатському регіоні є імовірними дощі.

      Як повідомляє у своєму фейсбуці синоптик Наталка Діденко, на противагу більшості країн Європи, 14 листопада температура повітря в Україні буде доволі високою – 8 – 12 градусів вище нуля на півдні та +13 – +19 градусів на заході.

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      Щодо вітру, то він дутиме у південно-східному напрямку та буде поривчастим, а подекуди й сильним. Здебільшого його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на четвер, 14 листопада, у містах України:

      Ужгород – +13…+15

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +11…+13

      Тернопіль – +13…+15

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +10…+12

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +14…+16

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +8…+10

      Полтава – +9…+11

      Дніпро – +10…+12

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +8…+10

      Луганськ – +8…+10

      Харків – +9…+11

      Київ – +10…+12

      За інформацією Українського гідрометцентру, у четвер температура повітря в Україні в середньому становитиме 11 – 13 градусів тепла. Найхолоднішу погоду можна очікувати на сході – +8 – +10 градусів, а найтеплішу в Криму – +14 – +16 градусів.

      Погода, Україна, гідрометцентр, осінь, 14 листопада
      Прогноз погоди на 14 листопада від Укргідромецентру

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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