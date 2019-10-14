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      Прогноз погоды на 15 октября: не поверите, но – сухо, солнечно и тепло

      44 Читати новину українською
      Погода 15 октября 2019 Украина – синоптик обещает до +22
      Прогноз погоды в Украине на 15 октября / goodfon.ru

      Погода в Украине во вторник, 15 октября, будет и дальше теплой и приятной, еще и без осадков. Столбик термометра чаще всего будет подниматься выше отметки в + 20.

      "Теплая погода удержится и 15 октября, и продлится еще всю неделю", – рассказала украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Температура воздуха во всех регионах страны будет колебаться в пределах от +17 до +23 градуса.

      Дождей не будет, однако можно уже ожидать туманы и легкую дымку.

      В Киеве – сухая малооблачная погода с температурой около  +20.

      Прогноз погоды на вторник, 15 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +22...+24

      Львов – +21...+23

      Ивано-Франковск – +21...+23

      Тернополь – +21...+23

      Черновцы – +20...+22

      Хмельницкий – +21...+23

      Луцк – +21...+23

      Ровно – +21...+23

      Житомир – +21...+23

      Винница – +21...+23

      Одесса – +17...+19

      Николаев – +20...+22

      Херсон – +20...+22

      Симферополь – +21...+23

      Кропивницкий – +20...+22

      Черкассы – +21...+23

      Чернигов – +19...+21

      Сумы – +20... +22

      Полтава – +21...+23

      Днепр – +20...+22

      Запорожье – +19...+21

      Донецк – +19...+21

      Луганск – +19...+21

      Харьков – +20...+22

      Киев – +21...+23

      Погода
      Прогноз погоды на вторник, 15 октября, от Укргидрометцентра

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      Автор: Олесь Друкач, Северин Трач, Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
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