Прогноз погоды на 15 октября: не поверите, но – сухо, солнечно и тепло
Погода в Украине во вторник, 15 октября, будет и дальше теплой и приятной, еще и без осадков. Столбик термометра чаще всего будет подниматься выше отметки в + 20.
"Теплая погода удержится и 15 октября, и продлится еще всю неделю", – рассказала украинский синоптик Наталья Диденко.
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Температура воздуха во всех регионах страны будет колебаться в пределах от +17 до +23 градуса.
Дождей не будет, однако можно уже ожидать туманы и легкую дымку.
В Киеве – сухая малооблачная погода с температурой около +20.
Прогноз погоды на вторник, 15 октября, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +21...+23
Винница – +21...+23
Одесса – +17...+19
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +19...+21
Сумы – +20... +22
Полтава – +21...+23
Днепр – +20...+22
Запорожье – +19...+21
Донецк – +19...+21
Луганск – +19...+21
Харьков – +20...+22
Киев – +21...+23
Прогноз погоды на вторник, 15 октября, от Укргидрометцентра