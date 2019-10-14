Прогноз погоды на 15 октября: не поверите, но – сухо, солнечно и тепло

Погода в Украине во вторник, 15 октября, будет и дальше теплой и приятной, еще и без осадков. Столбик термометра чаще всего будет подниматься выше отметки в + 20.

"Теплая погода удержится и 15 октября, и продлится еще всю неделю", – рассказала украинский синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха во всех регионах страны будет колебаться в пределах от +17 до +23 градуса.

Дождей не будет, однако можно уже ожидать туманы и легкую дымку.

В Киеве – сухая малооблачная погода с температурой около +20.

Прогноз погоды на вторник, 15 октября, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +21...+23

Одесса – +17...+19

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +19...+21

Сумы – +20... +22

Полтава – +21...+23

Днепр – +20...+22

Запорожье – +19...+21

Донецк – +19...+21

Луганск – +19...+21

Харьков – +20...+22

Киев – +21...+23



Прогноз погоды на вторник, 15 октября, от Укргидрометцентра