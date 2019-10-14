Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою

Доки надворі стає все холодніше, а застуджених друзів і колег – все більше, з усіх сторін лунає реклама імуномодулюючих препаратів та ліків, які нібито захищають чи посилюють імунітет. Маркетологи намагаються переконати людей, які кутаються у шарфи та пальта, що кілька пігулок зроблять їх непохитно стійкими до застуди.

Але ні, це так не працює. Імунітет не можна посилити якоюсь пігулкою. Імунітет, як і все, що стосується здоров'я – це про систематичну роботу.

Імунітет – це захисна система, що складається з тимусу, де формуються Т-лімфоцити, та кісткового мозку, де формуються лімфоцити, моноцити, нейтрофіли, еозинофіли, базофіли, які захищають нас від вірусів та бактерій. Також імунітет – це лімфатична система, селезінка, мигдалини та аденоїди. І єдиним способом саме тренування імунітету є контакт людини із зовнішнім світом. Натомість ховатися в стерильних умовах не вихід, адже щойно людина потрапить у стресові умови – імунітет виявиться не готовим реагувати та захищатися.

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Так звані імуномодулятори, які реклама пропонує пити здоровим людям, аби нібито покращити імунітет, насправді передбачені для іншого. Такі препарати застосовують у разі серйозних захворювань – онкології чи трансплантації органів. Натомість переконливих доказів, що вони допомагають одужати пацієнтам із грипом чи ГРВІ немає.

До того ж, штучне стимулювання імунної системи може бути шкідливе. Коли вона надто активна, можуть виникати алергії чи аутоімунні хвороби.

Відповіді на поширені питання про посилення імунітету дав Федір Лапій.

Оскільки ми вже з'ясували, що чарівної пігулки для захисту від хвороб не існує, розповідаємо, що дійсно варто робити. Над імунітетом доведеться працювати. Але рецепт насправді нескладний, головне – регулярність.

Збалансоване харчування має велике значення для повноцінної роботи організму та імунної системи. Нам потрібні жири, білки, вуглеводи, харчові волокна (клітковина) і рідина. Їжа має бути збалансованою та різноманітною – тобто необхідно споживати всі доступні продукти. Половину раціону мають становити овочі та фрукти, решту – цільнозернові злаки, нежирне м'ясо, бобові, та горіхи і насіння.

Більше про те, що таке збалансоване харчування.

Приклад меню, яке допоможе покращити здоров'я.

Фізична активність

Про користь і необхідність фізичних навантажень для здоров'я організму ми казали вже чимало. Але і для імунітету спорт також корисний. Альтернативою тренуванням можуть бути тривалі піші прогулянки. Крім того, вони покращують роботу мозку, серцево-судинної системи, зменшують стрес та налагоджують сон. Намагайтеся навіть у холодну пору року ловити сонячне світло і проводити цей час надворі. Важливо також регулярно провітрювати робоче та житлове приміщення.

Дбайте про достатню кількість годин сну. Вночі вам має бути тепло, але не забувайте провітрювати спальню. Вдягайтеся за погодою, але не перебирайте з одягом. Якщо ви все ж захворіли, не варто бігти в офіс. Колеги будуть вдячні.

Робіть щеплення, зокрема і від грипу. Це єдина "чарівна пігулка", яка може захистити від грипу та вірусних захворювань у холодну пору року. Більше про захист від грипу тут.

Навіть якщо ви зараз застудилися – це ще не привід казати, що маєте знижений імунітет, панікувати та пити антибіотики чи імуномодулятори. Говорити про проблеми з імунітетом варто, якщо протягом року ви мали декілька гнійних отитів, важких синуситів чи кілька пневмоній, або ж якщо п'єте антибіотики понад 2 місяці, а вони не діють.

Пам'ятайте, що найкращий порадник щодо здоров'я – ваш сімейний лікар, а не реклама та інтернет. Довіряйте лише перевіреній інформації та стережіться фуфломіцинів.

️ Перелік препаратів, які не рекомендовано вживати для лікування грипу чи застуди.

️ Спростування поширених міфів про застуду.

Автор: Уляна Супрун

Джерело: Facebook

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