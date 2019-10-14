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      Прогноз погоди на 15 жовтня: не повірите, але – сухо, сонячно і тепло

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      Погода 15 жовтня 2019 Україна – синоптик обіцяє до +22
      Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня / goodfon.ru

      Погода в Україні у вівторок, 15 жовтня, буде й далі теплою та приємною, ще ж і надто – геть без опадів. Стовпчик термометра найчастіше підійматиметься вище за позначку в +20.

      "Тепла погода втримається і 15 жовтня, і триватиме ще весь тиждень", – розповіла українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Цікаве від Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою

      Температура повітря в усіх регіонах країни коливатиметься у межах від +17 до +23 градуси.

      Дощів не буде, однак можна вже очікувати тумани та серпанки.

      У Києві – суха малохмарна погода з температурою навколо +20.

      Прогноз погоди на вівторок, 15 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +22…+24

      Львів – +21…+23

      Івано-Франківськ – +21…+23

      Тернопіль – +21…+23

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +21…+23

      Луцьк – +21…+23

      Рівне – +21…+23

      Житомир – +21…+23

      Вінниця – +21…+23

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +20…+22

      Херсон – +20…+22

      Сімферополь – +21…+23

      Кропивницький – +20…+22

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +19…+21

      Суми – +20…+22

      Полтава – +21…+23

      Дніпро – +20…+22

      Запоріжжя – +19…+21

      Донецьк – +19…+21

      Луганськ – +19…+21

      Харків – +20…+22

      Київ – +21…+23

      Погода
      Прогноз погоди на вівторок, 15 жовтня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач, Северин Трач, Ірина Кошанська
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