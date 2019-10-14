Прогноз погоди на 15 жовтня: не повірите, але – сухо, сонячно і тепло

Погода в Україні у вівторок, 15 жовтня, буде й далі теплою та приємною, ще ж і надто – геть без опадів. Стовпчик термометра найчастіше підійматиметься вище за позначку в +20.

"Тепла погода втримається і 15 жовтня, і триватиме ще весь тиждень", – розповіла українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Температура повітря в усіх регіонах країни коливатиметься у межах від +17 до +23 градуси.

Дощів не буде, однак можна вже очікувати тумани та серпанки.

У Києві – суха малохмарна погода з температурою навколо +20.

Прогноз погоди на вівторок, 15 жовтня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +21…+23

Рівне – +21…+23

Житомир – +21…+23

Вінниця – +21…+23

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +19…+21

Суми – +20…+22

Полтава – +21…+23

Дніпро – +20…+22

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +19…+21

Луганськ – +19…+21

Харків – +20…+22

Київ – +21…+23



Прогноз погоди на вівторок, 15 жовтня, від Укргідрометцентру