Прогноз погоди на 15 жовтня: не повірите, але – сухо, сонячно і тепло
Погода в Україні у вівторок, 15 жовтня, буде й далі теплою та приємною, ще ж і надто – геть без опадів. Стовпчик термометра найчастіше підійматиметься вище за позначку в +20.
"Тепла погода втримається і 15 жовтня, і триватиме ще весь тиждень", – розповіла українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Температура повітря в усіх регіонах країни коливатиметься у межах від +17 до +23 градуси.
Дощів не буде, однак можна вже очікувати тумани та серпанки.
У Києві – суха малохмарна погода з температурою навколо +20.
Прогноз погоди на вівторок, 15 жовтня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +21…+23
Рівне – +21…+23
Житомир – +21…+23
Вінниця – +21…+23
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +19…+21
Суми – +20…+22
Полтава – +21…+23
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +19…+21
Харків – +20…+22
Київ – +21…+23
Прогноз погоди на вівторок, 15 жовтня, від Укргідрометцентру