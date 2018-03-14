Прогноз погоды на 15 марта: периодические дожди и похолодание

Погода в Украине в четверг, 15 марта, будет по весеннему теплой. Однако после этого в последующие дни ожидается похолодание.

По данным Украинского гидрометцентра, 15 марта ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, лишь на юге страны без существенных осадков. На дорогах северо-восточной части местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +4 градусов до -1 градуса, днем +3...+8 градусов, на Закарпатье и в большинстве южных областей +8...+13 градусов.

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По данным синоптика Наталки Диденко, после этого в Украине снова ожидается похолодание.

"17-18 марта, выходные, в Украину начнет "затекать" с севера холодный арктический воздух с морозами, с юго-запада Европы будет подпирать активный циклон с ливнями и снегами. А противоборство этих атмосферных антагонистов повлечет штормовой ветер", – рассказала синоптик.

Прогноз погоды на четверг, 15 марта, в городах Украины:

Ужгород – +10...+12

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – +10...+12

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +5...+7

Сумы – +5...+7

Полтава – +4...+6

Днепр – +4...+6

Запорожье – +8...+10

Донецк – +4...+6

Луганск – +5...+7

Харьков – +4...+6

Киев – +3...+5

Погода в Украине на 15 марта