Прогноз погоды на 15 марта: периодические дожди и похолодание
Погода в Украине в четверг, 15 марта, будет по весеннему теплой. Однако после этого в последующие дни ожидается похолодание.
По данным Украинского гидрометцентра, 15 марта ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, лишь на юге страны без существенных осадков. На дорогах северо-восточной части местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +4 градусов до -1 градуса, днем +3...+8 градусов, на Закарпатье и в большинстве южных областей +8...+13 градусов.
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По данным синоптика Наталки Диденко, после этого в Украине снова ожидается похолодание.
"17-18 марта, выходные, в Украину начнет "затекать" с севера холодный арктический воздух с морозами, с юго-запада Европы будет подпирать активный циклон с ливнями и снегами. А противоборство этих атмосферных антагонистов повлечет штормовой ветер", – рассказала синоптик.
Прогноз погоды на четверг, 15 марта, в городах Украины:
Ужгород – +10...+12
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +5...+7
Винница – +5...+7
Одесса – +10...+12
Николаев – +9...+11
Херсон – +9...+11
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +5...+7
Сумы – +5...+7
Полтава – +4...+6
Днепр – +4...+6
Запорожье – +8...+10
Донецк – +4...+6
Луганск – +5...+7
Харьков – +4...+6
Киев – +3...+5
Погода в Украине на 15 марта