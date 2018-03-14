22:08
14 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
2°C -1°C
  • четверг
    3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля
Вєсті Кремля
23:01, 13 марта
Вести UA. Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко
Вєсті.UA
20:57, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, сегодня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН

Прогноз погоды на 15 марта: периодические дожди и похолодание

234 Читати новину українською
Погода в Украины 15 марта
Погода в Украины 15 марта

Погода в Украине в четверг, 15 марта, будет по весеннему теплой. Однако после этого в последующие дни ожидается похолодание.

По данным Украинского гидрометцентра, 15 марта ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, лишь на юге страны без существенных осадков. На дорогах северо-восточной части местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +4 градусов до -1 градуса, днем +3...+8 градусов, на Закарпатье и в большинстве южных областей +8...+13 градусов.

Читайте также: Готова ли Украина к возвращению морозов: в "Нафтогазе" дали ответ

По данным синоптика Наталки Диденко, после этого в Украине снова ожидается похолодание.

"17-18 марта, выходные, в Украину начнет "затекать" с севера холодный арктический воздух с морозами, с юго-запада Европы будет подпирать активный циклон с ливнями и снегами. А противоборство этих атмосферных антагонистов повлечет штормовой ветер", – рассказала синоптик.

Прогноз погоды на четверг, 15 марта, в городах Украины:

Ужгород – +10...+12

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – +10...+12

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +5...+7

Сумы – +5...+7

Полтава – +4...+6

Днепр – +4...+6

Запорожье – +8...+10

Донецк – +4...+6

Луганск – +5...+7

Харьков – +4...+6

Киев – +3...+5

Погода в Україні 15 березня

Погода в Украине на 15 марта

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 14 марта: новые моменты, смерть Стивена Хокинга, Великобритания выгоняет россиян
сегодня, 22:07 Главные новости 14 марта: новые моменты, смерть Стивена Хокинга, Великобритания выгоняет россиян
Смерть по-новому: три дні без моргу
сегодня, 22:00 Смерть по-новому: три дні без моргу
Анастасія Клімчук 140
Уникальное украинское кино: три дня съемок, нулевой бюджет и гонорар – миномет
сегодня, 21:01 Уникальное украинское кино: три дня съемок, нулевой бюджет и гонорар – миномет
Катерина Петренко 95
сегодня, 20:00 "Нулевое" декларирование: кого миловать, кого – наказывать
Яніна Ткачук 250
Список Луценко и НАБУ: фигурантов больше, приговоров – ни одного
сегодня, 19:01 Список Луценко и НАБУ: фигурантов больше, приговоров – ни одного
Інна Жолобович 176
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук