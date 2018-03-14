Прогноз погоди на 15 березня: періодичні дощі та похолодання

Погода в Україні у четвер, 15 березня, буде по весняному теплою. Однак після цього в наступні дні очікується похолодання.

За даними Українського гідрометцентру, 15 березня очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, лише на півдні країни без істотних опадів. На дорогах північно-східної половини подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від +4 градусів до -1 градусу, вдень +3…+8 градусів, на Закарпатті та в більшості південних областей +8…+13 градусів.

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За даними синоптика Наталки Діденко, після цього в Україні знову очікується похолодання.

"17-18 березня, вихідними, в Україну почне "затікати" з півночі холодне арктичне повітря із морозами, з південного заходу Європи підпиратиме активний циклон із зливами та снігами. А протиборство цих атмосферних антагоністів спричинить штормовий вітер", – розповіла синоптик.

Прогноз погоди на четвер, 15 березня, у містах України:

Ужгород – +10…+12

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +5…+7

Вінниця – +5…+7

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +5…+7

Суми – +5…+7

Полтава – +4…+6

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +5…+7

Харків – +4…+6

Київ – +3…+5

Погода в Україні 15 березня