Прогноз погоди на 15 березня: періодичні дощі та похолодання
Погода в Україні у четвер, 15 березня, буде по весняному теплою. Однак після цього в наступні дні очікується похолодання.
За даними Українського гідрометцентру, 15 березня очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, лише на півдні країни без істотних опадів. На дорогах північно-східної половини подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від +4 градусів до -1 градусу, вдень +3…+8 градусів, на Закарпатті та в більшості південних областей +8…+13 градусів.
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За даними синоптика Наталки Діденко, після цього в Україні знову очікується похолодання.
"17-18 березня, вихідними, в Україну почне "затікати" з півночі холодне арктичне повітря із морозами, з південного заходу Європи підпиратиме активний циклон із зливами та снігами. А протиборство цих атмосферних антагоністів спричинить штормовий вітер", – розповіла синоптик.
Прогноз погоди на четвер, 15 березня, у містах України:
Ужгород – +10…+12
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +5…+7
Вінниця – +5…+7
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +5…+7
Суми – +5…+7
Полтава – +4…+6
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +5…+7
Харків – +4…+6
Київ – +3…+5
Погода в Україні 15 березня