Прогноз погоды на 15 мая: в Украину возвращается тепло
Погода в Украине во вторник, 15 мая, будет теплой, однако дождливой. В западных и восточных регионах синоптики прогнозируют грозы, на остальной территории – сухо, впрочем, облачно с прояснениями.
Жара снова вернется на побережье Черного и Азовского морей. Там столбики термометров поднимутся до +26 градусов, сообщает Укргидрометцентр.
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Холоднее всего будет в Волынской и Ровенской областях. Там прогнозируют до +17...+19 градусов.
В Киеве – облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +24...+26 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 15 мая, в городах Украины:
Ужгород – +19…+21
Львов – +19…+21
Ивано-Франковск – +18…+20
Тернополь – +18…+20
Черновцы – +19…+21
Хмельницкий – +20…+22
Луцк – +17…+19
Ровно – +18…+20
Житомир – +22…+24
Винница – +21…+23
Одесса – +20…+22
Николаев – +23…+25
Херсон – +24…+26
Симферополь – +22…+24
Кропивницкий – +22…+24
Черкассы – +22…+24
Чернигов – +22…+24
Сумы – +22…+24
Полтава – +22…+24
Днепр – +24…+26
Запорожье – +22…+24
Донецк – +21…+23
Луганск – +23…+25
Харьков – +23…+25
Киев – +22…+24
Погода в Украине на вторник, 15 мая, от Укргидрометцентра