Прогноз погоды на 15 мая: в Украину возвращается тепло

Прогноз погоды в Украине на вторник 15 мая / фото из открытых источников

Погода в Украине во вторник, 15 мая, будет теплой, однако дождливой. В западных и восточных регионах синоптики прогнозируют грозы, на остальной территории – сухо, впрочем, облачно с прояснениями.