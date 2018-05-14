17:51
14 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
16°C 9°C
  • вторник
    22°C 9°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    22°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Прогноз погоды на 15 мая: в Украину возвращается тепло

176 Читати новину українською
Прогноз погоды в Украине на вторник 15 мая
Прогноз погоды в Украине на вторник 15 мая / фото из открытых источников

Погода в Украине во вторник, 15 мая, будет теплой, однако дождливой. В западных и восточных регионах синоптики прогнозируют грозы, на остальной территории – сухо, впрочем, облачно с прояснениями.

Жара снова вернется на побережье Черного и Азовского морей. Там столбики термометров поднимутся до +26 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также: Францию накрыл сильный снегопад: впечатляющие фото

Холоднее всего будет в Волынской и Ровенской областях. Там прогнозируют до +17...+19 градусов.

В Киеве – облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +24...+26 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 15 мая, в городах Украины:

Ужгород – +19…+21

Львов – +19…+21

Ивано-Франковск – +18…+20

Тернополь – +18…+20

Черновцы – +19…+21

Хмельницкий – +20…+22

Луцк – +17…+19

Ровно – +18…+20

Житомир – +22…+24

Винница – +21…+23

Одесса – +20…+22

Николаев – +23…+25

Херсон – +24…+26

Симферополь – +22…+24

Кропивницкий – +22…+24

Черкассы – +22…+24

Чернигов – +22…+24

Сумы – +22…+24

Полтава – +22…+24

Днепр – +24…+26

Запорожье – +22…+24

Донецк – +21…+23

Луганск – +23…+25

Харьков – +23…+25

Киев – +22…+24

Прогноз погоди в Україні
Погода в Украине на вторник, 15 мая, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук