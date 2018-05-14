Прогноз погоди на 15 травня: в Україну повертається тепло
Погода в Україні у вівторок, 15 травня, буде теплою, проте дощовою. У західних та східних регіонах синоптики прогнозують грози, на решті території – сухо, втім, хмарно із проясненнями.
Спека знову повернеться на узбережжя Чорного та Азовського морів. Там стовпчики термометрів піднімуться до +26 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.
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Найхолодніше буде у Волинський та Рівненській областях. Там прогнозують до +17...+19 градусів.
У Києві – хмарно з проясненнями, без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +24...+26 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 15 травня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +17…+19
Рівне – +18…+20
Житомир – +22…+24
Вінниця – +21…+23
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +22…+24
Суми – +22…+24
Полтава – +22…+24
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +23…+25
Харків – +23…+25
Київ – +22…+24
Погода в Україні на вівторок, 15 травня, від Укргідрометцентру