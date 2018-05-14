Прогноз погоди на 15 травня: в Україну повертається тепло

Погода в Україні у вівторок, 15 травня, буде теплою, проте дощовою. У західних та східних регіонах синоптики прогнозують грози, на решті території – сухо, втім, хмарно із проясненнями.

Спека знову повернеться на узбережжя Чорного та Азовського морів. Там стовпчики термометрів піднімуться до +26 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.

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Найхолодніше буде у Волинський та Рівненській областях. Там прогнозують до +17...+19 градусів.

У Києві – хмарно з проясненнями, без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +24...+26 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 15 травня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +17…+19

Рівне – +18…+20

Житомир – +22…+24

Вінниця – +21…+23

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +22…+24

Суми – +22…+24

Полтава – +22…+24

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +23…+25

Харків – +23…+25

Київ – +22…+24



Погода в Україні на вівторок, 15 травня, від Укргідрометцентру