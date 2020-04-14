Прогноз погоды на 15 апреля: дождь и холод разделит Украину пополам
Погода в Украине в среду, 15 апреля, будет разной. В западных областях будет солнечно и тепло, а в восточных обещают дождь и ветер. Ночью возможен мороз до -3 градусов.
Атмосферный холодный фронт, который принес резкое понижение температуры воздуха, дожди и снег, сдвинется на восток, сообщила Наталья Диденко в фейсбуке.
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Ближайшей ночью осадки следует ожидать в восточных и южных областях. Днем в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди.
Днем теплее всего будет на Закарпатье – от +12 до +14 градусов тепла, самую холодную погоду обещают на Черниговщине – +7... +9 градусов. Диденко предупреждает, что повсюду в Украине направление ветра – с северо-запада, еще и с порывами до штормовых значений.
Ночью синоптики обещают резкое снижение температуры в западных, северных областях и в большинстве центральных областей – от -1 до -3 градусов мороза.
В Киеве днем будет солнечно, но не слишком тепло – +7... +9 градусов. Ночью – 0… -2 градуса мороза.
Прогноз погоды на среду, 15 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +12... +14
Львов – +8... +10
Ивано-Франковск – +8... +10
Тернополь – +8... +10
Черновцы – +8... +10
Хмельницкий – +8... +10
Луцк – +7... +9
Ровно – +7... +9
Житомир – +7... +9
Винница – +8... +10
Одесса – +12... +14
Николаев – +12... +14
Херсон – +12... +14
Симферополь – +11... +13
Кропивницкий – +9... +11
Черкассы – +8... +10
Чернигов – +7... +9
Сумы – +8... +10
Полтава – +7... +9
Днепр – +10... +12
Запорожье – +10... +12
Донецк – +8... +10
Луганск – +8... +10
Харьков – +8... +10
Киев – +7... +9
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