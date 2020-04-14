Прогноз погоды на 15 апреля: дождь и холод разделит Украину пополам

Погода в Украине в среду, 15 апреля, будет разной. В западных областях будет солнечно и тепло, а в восточных обещают дождь и ветер. Ночью возможен мороз до -3 градусов.

Атмосферный холодный фронт, который принес резкое понижение температуры воздуха, дожди и снег, сдвинется на восток, сообщила Наталья Диденко в фейсбуке.

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Ближайшей ночью осадки следует ожидать в восточных и южных областях. Днем в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди.

Днем теплее всего будет на Закарпатье – от +12 до +14 градусов тепла, самую холодную погоду обещают на Черниговщине – +7... +9 градусов. Диденко предупреждает, что повсюду в Украине направление ветра – с северо-запада, еще и с порывами до штормовых значений.

Ночью синоптики обещают резкое снижение температуры в западных, северных областях и в большинстве центральных областей – от -1 до -3 градусов мороза.

В Киеве днем ​​будет солнечно, но не слишком тепло – +7... +9 градусов. Ночью – 0… -2 градуса мороза.

Прогноз погоды на среду, 15 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +12... +14

Львов – +8... +10

Ивано-Франковск – +8... +10

Тернополь – +8... +10

Черновцы – +8... +10

Хмельницкий – +8... +10

Луцк – +7... +9

Ровно – +7... +9

Житомир – +7... +9

Винница – +8... +10

Одесса – +12... +14

Николаев – +12... +14

Херсон – +12... +14

Симферополь – +11... +13

Кропивницкий – +9... +11

Черкассы – +8... +10

Чернигов – +7... +9

Сумы – +8... +10

Полтава – +7... +9

Днепр – +10... +12

Запорожье – +10... +12

Донецк – +8... +10

Луганск – +8... +10

Харьков – +8... +10

Киев – +7... +9



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 15 апреля