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      Прогноз погоды на 15 апреля: дождь и холод разделит Украину пополам

      - Читати новину українською
      Прогноз погоды в Украине / pinterest.ru

      Погода в Украине в среду, 15 апреля, будет разной. В западных областях будет солнечно и тепло, а в восточных обещают дождь и ветер. Ночью возможен мороз до -3 градусов.

      Атмосферный холодный фронт, который принес резкое понижение температуры воздуха, дожди и снег, сдвинется на восток, сообщила Наталья Диденко в фейсбуке.

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      Ближайшей ночью осадки следует ожидать в восточных и южных областях. Днем в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди.

      Днем теплее всего будет на Закарпатье – от +12 до +14 градусов тепла, самую холодную погоду обещают на Черниговщине – +7... +9 градусов. Диденко предупреждает, что повсюду в Украине направление ветра – с северо-запада, еще и с порывами до штормовых значений.

      Ночью синоптики обещают резкое снижение температуры в западных, северных областях и в большинстве центральных областей – от -1 до -3 градусов мороза.

      В Киеве днем ​​будет солнечно, но не слишком тепло – +7... +9 градусов. Ночью – 0… -2 градуса мороза.

      Прогноз погоды на среду, 15 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +12... +14

      Львов – +8... +10

      Ивано-Франковск – +8... +10

      Тернополь – +8... +10

      Черновцы – +8... +10

      Хмельницкий – +8... +10

      Луцк – +7... +9

      Ровно – +7... +9

      Житомир – +7... +9

      Винница – +8... +10

      Одесса – +12... +14

      Николаев – +12... +14

      Херсон – +12... +14

      Симферополь – +11... +13

      Кропивницкий – +9... +11

      Черкассы – +8... +10

      Чернигов – +7... +9

      Сумы – +8... +10

      Полтава – +7... +9

      Днепр – +10... +12

      Запорожье – +10... +12

      Донецк – +8... +10

      Луганск – +8... +10

      Харьков – +8... +10

      Киев – +7... +9


      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 15 апреля

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Погода
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