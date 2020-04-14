Украину посреди весны засыпало снегом: в Карпатах снегопад – фото, видео
Украину 14 апреля засыпало снегом. В то же время в Карпатах даже зафиксировали снегопады. Температура воздуха местами опустились до -5 градусов мороза.
Украинцы активно делятся в соцсетях своими фото и видео снега за окном.
Актуально В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего
В Украине выпал снег: смотрите видео
В Карпатах местные жители сообщают, что на Драгобрате выпало 10 сантиметров снега, а температура воздуха опустилась до -6 градусов.
Обратите внимание! Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. 14-15 апреля синоптики прогнозируют сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы.
Снег в Украине / Фото из соцсетей
Читайте также
-
Штрафы за плевки и протесты: как мир живет с COVID-19сегодня , 06:50
-
Новости о коронавирусе 13 апреля: в лавре почти 100 случаев, Испания ослабляет карантинсегодня , 06:01
-
Когда Верховная Рада сможет вернуться к обычному режиму работу: прогноз Разумковасегодня , 09:44
-
Трамп поблагодарил Россию и Саудовскую Аравию за подписание нефтяного соглашениясегодня , 09:17
-
Когда Украина сможет навсегда отказаться от программ МВФ: версия Гетманцевасегодня , 07:20
-
Уроки "испанки": как мир преодолел экономический кризис 100 лет назадсегодня , 08:15