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      Украину посреди весны засыпало снегом: в Карпатах снегопад – фото, видео

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      Снег в Ворохте посреди весны / facebook.com/NashePrykarpattia

      Украину 14 апреля засыпало снегом. В то же время в Карпатах даже зафиксировали снегопады. Температура воздуха местами опустились до -5 градусов мороза.

      Украинцы активно делятся в соцсетях своими фото и видео снега за окном.

      Актуально В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего

      В Украине выпал снег: смотрите видео

       

      В Карпатах местные жители сообщают, что на Драгобрате выпало 10 сантиметров снега, а температура воздуха опустилась до -6 градусов.

       

      Обратите внимание! Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. 14-15 апреля синоптики прогнозируют сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

      Снег в Украине / Фото из соцсетей

       

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода
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