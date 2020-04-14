Украину посреди весны засыпало снегом: в Карпатах снегопад – фото, видео

Украину 14 апреля засыпало снегом. В то же время в Карпатах даже зафиксировали снегопады. Температура воздуха местами опустились до -5 градусов мороза.

Украинцы активно делятся в соцсетях своими фото и видео снега за окном.

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В Карпатах местные жители сообщают, что на Драгобрате выпало 10 сантиметров снега, а температура воздуха опустилась до -6 градусов.

Обратите внимание! Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. 14-15 апреля синоптики прогнозируют сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Снег в Украине / Фото из соцсетей