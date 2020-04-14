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      Україну посеред весни засипало снігом: у Карпатах снігопад – фото, відео

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      Сніг у Ворохті посеред весни / facebook.com/NashePrykarpattia

      Україну 14 квітня засипало снігом. Водночас у Карпатах навіть зафіксували снігопади. Температура повітря подекуди опустились до -5 градусів морозу.

      Українці активно діляться у соцмережах своїми фото та відео снігу за вікном.

      Актуально В Україну йдуть сильні заморозки: де і коли буде найхолодніше

      В Україні випав сніг: дивіться відео

      У Карпатах місцеві жителі повідомляють, що на Драгобраті випало 10 сантиметрів снігу, а температура повітря опустилася аж до -6 градусів.

       

      Зверніть увагу! Погода в Україні найближчими днями погіршиться. 14-15 квітня синоптики прогнозують сильні заморозки у повітрі та на поверхні грунту.

      Сніг в Україні / Фото із соцмереж

       

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Сніг в Україні Негода в Україні Погода
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