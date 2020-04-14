Україну посеред весни засипало снігом: у Карпатах снігопад – фото, відео

Україну 14 квітня засипало снігом. Водночас у Карпатах навіть зафіксували снігопади. Температура повітря подекуди опустились до -5 градусів морозу.

Українці активно діляться у соцмережах своїми фото та відео снігу за вікном.

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У Карпатах місцеві жителі повідомляють, що на Драгобраті випало 10 сантиметрів снігу, а температура повітря опустилася аж до -6 градусів.

Зверніть увагу! Погода в Україні найближчими днями погіршиться. 14-15 квітня синоптики прогнозують сильні заморозки у повітрі та на поверхні грунту.

Сніг в Україні / Фото із соцмереж