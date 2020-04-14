Прогноз погоди на 15 квітня: дощ та холод розділить Україну навпіл
Погода в Україні у середу, 15 квітня, буде різною. У західних областях буде сонячно та тепло, а у східних обіцяють дощ та вітер. Вночі можливий мороз до -3 градусів.
Атмосферний холодний фронт, який приніс різке зниження температури повітря, дощі та сніг, зсунеться на схід, повідомила Наталка Діденко у фейсбуці.
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Найближчої ночі опади слід очікувати у східних та південних областях. Вдень у більшості областей України буде сухо, лише в східній частині затримаються дощі.
Вдень найтепліше буде на Закарпатті – від +12 до +14 градусів тепла, найхолоднішу погоду обіцяють на Чернігівщині – +7...+9 градусів. Діденко попереджає, що повсюди в Україні напрямок вітру – з північного заходу, ще й з поривами до штормових значень.
Вночі синоптики обіцяють різке зниження температури у західних, північних областях та у більшості центральних областей – від -1 до -3 градусів морозу.
У Києві вдень буде сонячно, але не надто тепло – +7...+9 градусів. Вночі – 0...-2 градуси морозу.
Прогноз погоди на середу, 15 квітня, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +7…+9
Вінниця – +8…+10
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +9…+11
Черкаси – +8…+10
Чернігів – +7…+9
Суми – +8…+10
Полтава – +7…+9
Дніпро – +10…+12
Запоріжжя – +10…+12
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +8…+10
Харків – +8…+10
Київ – +7…+9
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