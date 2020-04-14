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      Прогноз погоди на 15 квітня: дощ та холод розділить Україну навпіл

      - Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні / pinterest.ru

      Погода в Україні у середу, 15 квітня, буде різною. У західних областях буде сонячно та тепло, а у східних обіцяють дощ та вітер. Вночі можливий мороз до -3 градусів.

      Атмосферний холодний фронт, який приніс різке зниження температури повітря, дощі та сніг, зсунеться на схід, повідомила Наталка Діденко у фейсбуці.

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      Найближчої ночі опади слід очікувати у східних та південних областях. Вдень у більшості областей України буде сухо, лише в східній частині затримаються дощі.

      Вдень найтепліше буде на Закарпатті – від +12 до +14 градусів тепла, найхолоднішу погоду обіцяють на Чернігівщині – +7...+9 градусів. Діденко попереджає, що повсюди в Україні напрямок вітру – з північного заходу, ще й з поривами до штормових значень. 

      Вночі синоптики обіцяють різке зниження температури у західних, північних областях та у більшості центральних областей – від -1 до -3 градусів морозу.

      У Києві вдень буде сонячно, але не надто тепло – +7...+9 градусів. Вночі – 0...-2 градуси морозу.

      Прогноз погоди на середу, 15 квітня, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +8…+10

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +7…+9

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +9…+11

      Черкаси – +8…+10

      Чернігів – +7…+9

      Суми – +8…+10

      Полтава – +7…+9

      Дніпро – +10…+12

      Запоріжжя – +10…+12

      Донецьк – +8…+10

      Луганськ – +8…+10

      Харків – +8…+10

      Київ – +7…+9


      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 15 квітня

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Погода
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