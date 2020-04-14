Прогноз погоди на 15 квітня: дощ та холод розділить Україну навпіл

Погода в Україні у середу, 15 квітня, буде різною. У західних областях буде сонячно та тепло, а у східних обіцяють дощ та вітер. Вночі можливий мороз до -3 градусів.

Атмосферний холодний фронт, який приніс різке зниження температури повітря, дощі та сніг, зсунеться на схід, повідомила Наталка Діденко у фейсбуці.

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Найближчої ночі опади слід очікувати у східних та південних областях. Вдень у більшості областей України буде сухо, лише в східній частині затримаються дощі.

Вдень найтепліше буде на Закарпатті – від +12 до +14 градусів тепла, найхолоднішу погоду обіцяють на Чернігівщині – +7...+9 градусів. Діденко попереджає, що повсюди в Україні напрямок вітру – з північного заходу, ще й з поривами до штормових значень.

Вночі синоптики обіцяють різке зниження температури у західних, північних областях та у більшості центральних областей – від -1 до -3 градусів морозу.

У Києві вдень буде сонячно, але не надто тепло – +7...+9 градусів. Вночі – 0...-2 градуси морозу.

Прогноз погоди на середу, 15 квітня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7…+9

Житомир – +7…+9

Вінниця – +8…+10

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +8…+10

Чернігів – +7…+9

Суми – +8…+10

Полтава – +7…+9

Дніпро – +10…+12

Запоріжжя – +10…+12

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +8…+10

Харків – +8…+10

Київ – +7…+9



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 15 квітня