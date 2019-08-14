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      Прогноз погоды на 15 августа: Украину разделят грозы, шквалы, град и 30-градусная жара

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      Погода 15 августа 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 15 августа / фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 15 августа, будет очень разной. В пределах одной страны будут уживаться и мощные ливни со штормовым ветром, и яркое еще летнее солнце с 30-градусной жарой.

      Непогода будет штурмовать западные области. Там 15 августа можно будет увидеть все, что угодно: и грозы, и град, и порывистый шквальный ветер. А вот жаркой и солнечной погода будет на Востоке и Юге. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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      Дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквал и град – на Западе. Сильный, до штормового, южный ветер – на Севере, в Центре до Одесской области. Жара – на Юге, Востоке и в центральных областях, кроме Винницкой,
      – пишет эксперт.

      Жара остается в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. Там предполагается +30...+34 градуса.

      Холодное всего – в западных регионах: +18...+23 градуса.

      Более комфортные температурные отметки на Севере: +23...+28 градусов.

      В Киеве 15 августа жара спадет до +24 градусов. Ожидается порывистый, до сильного, южный ветер. Вероятность дождя – незначительна.

      Метеорологические предупреждения! 15 августа в западных и Житомирской областях грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди.

      Между тем в центральных, восточных и южных областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

      Прогноз погоды на четверг, 15 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +20...+22

      Львов – +19...+21

      Ивано-Франковск – +18...+20

      Тернополь – +19...+21

      Черновцы – +18...+20

      Хмельницкий – +18...+20

      Луцк – +19...+21

      Ровно – +19...+21

      Житомир – +19...+21

      Винница – +24...+26

      Одесса – +28...+30

      Николаев – +30...+32

      Херсон – +29...+31

      Симферополь – +29...+31

      Кропивницкий – +29...+31

      Черкассы – +28...+30

      Чернигов – +25...+27

      Суммы – +29...+31

      Полтава – +30...+32

      Днепр – +30...+32

      Запорожье – +30...32

      Донецк – +30...+32

      Луганск – +30...+32

      Харьков – +30...+32

      Киев – +24...+26

      погода серпень 15
      Прогноз погоды на 15 августа от Укргидрометцентра​
       

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      Теги: Новости Украины Погода Жара в Украине Непогода в Украине
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