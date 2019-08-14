Прогноз погоды на 15 августа: Украину разделят грозы, шквалы, град и 30-градусная жара

Погода в Украине в четверг, 15 августа, будет очень разной. В пределах одной страны будут уживаться и мощные ливни со штормовым ветром, и яркое еще летнее солнце с 30-градусной жарой.

Непогода будет штурмовать западные области. Там 15 августа можно будет увидеть все, что угодно: и грозы, и град, и порывистый шквальный ветер. А вот жаркой и солнечной погода будет на Востоке и Юге. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Сорванный купол и поваленные деревья: непогода ударила по Украине – фото, видео

Дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквал и град – на Западе. Сильный, до штормового, южный ветер – на Севере, в Центре до Одесской области. Жара – на Юге, Востоке и в центральных областях, кроме Винницкой,

– пишет эксперт.

Жара остается в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. Там предполагается +30...+34 градуса.

Холодное всего – в западных регионах: +18...+23 градуса.

Более комфортные температурные отметки на Севере: +23...+28 градусов.

В Киеве 15 августа жара спадет до +24 градусов. Ожидается порывистый, до сильного, южный ветер. Вероятность дождя – незначительна.

Метеорологические предупреждения! 15 августа в западных и Житомирской областях грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди.



Между тем в центральных, восточных и южных областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Прогноз погоды на четверг, 15 августа, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+21

Винница – +24...+26

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +25...+27

Суммы – +29...+31

Полтава – +30...+32

Днепр – +30...+32

Запорожье – +30...32

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 15 августа от Укргидрометцентра​

