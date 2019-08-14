Прогноз погоды на 15 августа: Украину разделят грозы, шквалы, град и 30-градусная жара
Погода в Украине в четверг, 15 августа, будет очень разной. В пределах одной страны будут уживаться и мощные ливни со штормовым ветром, и яркое еще летнее солнце с 30-градусной жарой.
Непогода будет штурмовать западные области. Там 15 августа можно будет увидеть все, что угодно: и грозы, и град, и порывистый шквальный ветер. А вот жаркой и солнечной погода будет на Востоке и Юге. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
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Дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквал и град – на Западе. Сильный, до штормового, южный ветер – на Севере, в Центре до Одесской области. Жара – на Юге, Востоке и в центральных областях, кроме Винницкой,
– пишет эксперт.
Жара остается в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. Там предполагается +30...+34 градуса.
Холодное всего – в западных регионах: +18...+23 градуса.
Более комфортные температурные отметки на Севере: +23...+28 градусов.
В Киеве 15 августа жара спадет до +24 градусов. Ожидается порывистый, до сильного, южный ветер. Вероятность дождя – незначительна.
Метеорологические предупреждения! 15 августа в западных и Житомирской областях грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди.
Между тем в центральных, восточных и южных областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Прогноз погоды на четверг, 15 августа, в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +19...+21
Ровно – +19...+21
Житомир – +19...+21
Винница – +24...+26
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +25...+27
Суммы – +29...+31
Полтава – +30...+32
Днепр – +30...+32
Запорожье – +30...32
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +30...+32
Киев – +24...+26