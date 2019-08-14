Прогноз погоди на 15 серпня: Україну розділять грози, шквали, град і 30-градусна спека
Погода в Україні у четвер, 15 серпня, буде дуже різною. В межах однієї країни уживатимуться і потужні зливи зі штормовим вітром, і яскраве ще літнє сонце з 30-градусною спекою.
Негода штурмуватиме західні області. Там 15 серпня можна буде побачити все, що завгодно: і грози, і град, у поривчастий шквальний вітер. А ось спекотною і сонячною погода буде на Сході й Півдні. Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
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Дощі, грози, можливі сильні зливи, шквал та град – на Заході. Сильний, до штормового, південний вітер – на Півночі, у Центрі аж до Одещини,
– пише експерт.
Спека залишається у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Там передбачається +30...+34 градуси.
Найхолодніше – у західних регіонах: +18...+23 градуси.
Більш комфортні температурні позначки на Півночі: +23...+28 градусів.
У Києві 15-го серпня спека впаде до +24 градусів. Очікується поривчастий, до сильного, південний вітер. Ймовірність дощу – незначна.
Метеорологічні попередження! 15 серпня у західних та Житомирській областях грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі.
Тим часом у центральних, східних та південних областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Прогноз погоди на четвер, 15 серпня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +19…+21
Вінниця – +24…+26
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +25…+27
Суми – +29…+31
Полтава – +30…+32
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +30…+32
Харків – +30…+32
Київ – +24…+26