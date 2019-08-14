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      Прогноз погоди на 15 серпня: Україну розділять грози, шквали, град і 30-градусна спека

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      Погода 15 серпня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 15 серпня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у четвер, 15 серпня, буде дуже різною. В межах однієї країни уживатимуться і потужні зливи зі штормовим вітром, і яскраве ще літнє сонце з 30-градусною спекою.

      Негода штурмуватиме західні області. Там 15 серпня можна буде побачити все, що завгодно: і грози, і град, у поривчастий шквальний вітер. А ось спекотною і сонячною погода буде на Сході й Півдні. Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Зірваний купол і повалені дерева: негода вдарила по Україні – фото, відео

      Дощі, грози, можливі сильні зливи, шквал та град – на Заході. Сильний, до штормового, південний вітер – на Півночі, у Центрі аж до Одещини,
      – пише експерт.

      Спека залишається у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Там передбачається +30...+34 градуси.

      Найхолодніше – у західних регіонах: +18...+23 градуси.

      Більш комфортні температурні позначки на Півночі: +23...+28 градусів.

      У Києві 15-го серпня спека впаде до +24 градусів. Очікується поривчастий, до сильного, південний вітер. Ймовірність дощу – незначна.

      Метеорологічні попередження! 15 серпня у західних та Житомирській областях грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі.

      Тим часом у центральних, східних та південних областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

      Прогноз погоди на четвер, 15 серпня, у містах України:

      Ужгород – +20…+22

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +18…+20

      Хмельницький – +18…+20

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +19…+21

      Вінниця – +24…+26

      Одеса – +28…+30

      Миколаїв – +30…+32

      Херсон – +29…+31

      Сімферополь – +29…+31

      Кропивницький – +29…+31

      Черкаси – +28…+30

      Чернігів – +25…+27

      Суми – +29…+31

      Полтава – +30…+32

      Дніпро – +30…+32

      Запоріжжя – +30…+32

      Донецьк – +30…+32

      Луганськ – +30…+32

      Харків – +30…+32

      Київ – +24…+26

      погода серпень 15
      Прогноз погоди на 15 серпня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Негода в Україні Спека в Україні Погода
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