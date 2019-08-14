Прогноз погоди на 15 серпня: Україну розділять грози, шквали, град і 30-градусна спека

Погода в Україні у четвер, 15 серпня, буде дуже різною. В межах однієї країни уживатимуться і потужні зливи зі штормовим вітром, і яскраве ще літнє сонце з 30-градусною спекою.

Негода штурмуватиме західні області. Там 15 серпня можна буде побачити все, що завгодно: і грози, і град, у поривчастий шквальний вітер. А ось спекотною і сонячною погода буде на Сході й Півдні. Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

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Дощі, грози, можливі сильні зливи, шквал та град – на Заході. Сильний, до штормового, південний вітер – на Півночі, у Центрі аж до Одещини,

– пише експерт.

Спека залишається у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Там передбачається +30...+34 градуси.

Найхолодніше – у західних регіонах: +18...+23 градуси.

Більш комфортні температурні позначки на Півночі: +23...+28 градусів.

У Києві 15-го серпня спека впаде до +24 градусів. Очікується поривчастий, до сильного, південний вітер. Ймовірність дощу – незначна.

Метеорологічні попередження! 15 серпня у західних та Житомирській областях грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі.



Тим часом у центральних, східних та південних областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Прогноз погоди на четвер, 15 серпня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +19…+21

Вінниця – +24…+26

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +30…+32

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +25…+27

Суми – +29…+31

Полтава – +30…+32

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +30…+32

Харків – +30…+32

Київ – +24…+26



Прогноз погоди на 15 серпня від Укргідрометцентру