Прогноз погоды на 15 декабря: в Украину идет снег и настоящие зимние морозы
Погода в Украине в субботу, 15 декабря, будет снежной и по-декабрьски холодной. По всей территории столбик термометра опустится до очень убедительных минусовых отметок, как и подобает в декабре.
Об этом на своей Facebook-странице сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Так, в субботу, 15 декабря, столбик термометра опустится до -2 -8 градусов, днем воздух охладится до -1 -4 градусов. Будет идти снег на западной, северной и центральной части Украины.
В атмосфере все по графику – сначала снег, затем закрепление снежных уроков морозом,
– пишет синоптик.
В столицу тоже придет похолодание. Так, 15 декабря в Киеве температура ночью постепенно опустится от -3 -6 до -4 -9 градусов. Днем ожидается -2 -5 градусов, возможна гололедица.
Также синоптик отмечает, на следующей неделе осадки прекратятся, однако температура продолжит снижаться. Лишь в западных областях периодически будет идти снег.
Прогноз погоды на субботу, 15 декабря, в городах Украины:
Ужгород – -1...+1
Львов – -2...-4
Ивано-Франковск – -2...-4
Тернополь – -2...-4
Черновцы – -2...-4
Хмельницкий – -2...-4
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -2...-4
Винница – -2...-4
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...+1
Херсон – -1...+1
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – -2...-4
Черкассы – -2...-4
Чернигов – -3...-5
Сумы – -3...-5
Полтава – -2...-4
Днепр – -1...-3
Запорожье – -1...+1
Донецк – -1...-3
Луганск – -2...-4
Харьков – -2...-4
Киев – -2...-4
Погода на субботу, 15 декабря, от Укргидрометцентра