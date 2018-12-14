Погода в Украине в субботу, 15 декабря, будет снежной и по-декабрьски холодной. По всей территории столбик термометра опустится до очень убедительных минусовых отметок, как и подобает в декабре.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Так, в субботу, 15 декабря, столбик термометра опустится до -2 -8 градусов, днем воздух охладится до -1 -4 градусов. Будет идти снег на западной, северной и центральной части Украины.

В атмосфере все по графику – сначала снег, затем закрепление снежных уроков морозом,

– пишет синоптик.

В столицу тоже придет похолодание. Так, 15 декабря в Киеве температура ночью постепенно опустится от -3 -6 до -4 -9 градусов. Днем ожидается -2 -5 градусов, возможна гололедица.

Также синоптик отмечает, на следующей неделе осадки прекратятся, однако температура продолжит снижаться. Лишь в западных областях периодически будет идти снег.

Прогноз погоды на субботу, 15 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -2...-4

Тернополь – -2...-4

Черновцы – -2...-4

Хмельницкий – -2...-4

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -2...-4

Винница – -2...-4

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – -2...-4

Черкассы – -2...-4

Чернигов – -3...-5

Сумы – -3...-5

Полтава – -2...-4

Днепр – -1...-3

Запорожье – -1...+1

Донецк – -1...-3

Луганск – -2...-4

Харьков – -2...-4

Киев – -2...-4



Погода на субботу, 15 декабря, от Укргидрометцентра

