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      Прогноз погоды на 15 декабря: в Украину идет снег и настоящие зимние морозы

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      Погода 15 декабря 2018 Украина: прогноз погоды от синоптиков
      Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в субботу, 15 декабря, будет снежной и по-декабрьски холодной. По всей территории столбик термометра опустится до очень убедительных минусовых отметок, как и подобает в декабре.

      Об этом на своей Facebook-странице сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Так, в субботу, 15 декабря, столбик термометра опустится до -2 -8 градусов, днем воздух охладится до -1 -4 градусов. Будет идти снег на западной, северной и центральной части Украины.

      В атмосфере все по графику – сначала снег, затем закрепление снежных уроков морозом,
      – пишет синоптик.

      В столицу тоже придет похолодание. Так, 15 декабря в Киеве температура ночью постепенно опустится от -3 -6 до -4 -9 градусов. Днем ожидается -2 -5 градусов, возможна гололедица.

      Также синоптик отмечает, на следующей неделе осадки прекратятся, однако температура продолжит снижаться. Лишь в западных областях периодически будет идти снег.

      Прогноз погоды на субботу, 15 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – -1...+1

      Львов – -2...-4

      Ивано-Франковск – -2...-4

      Тернополь – -2...-4

      Черновцы – -2...-4

      Хмельницкий – -2...-4

      Луцк – -1...-3

      Ровно – -1...-3

      Житомир – -2...-4

      Винница – -2...-4

      Одесса – -1...+1

      Николаев – -1...+1

      Херсон – -1...+1

      Симферополь – +1...+3

      Кропивницкий – -2...-4

      Черкассы – -2...-4

      Чернигов – -3...-5

      Сумы – -3...-5

      Полтава – -2...-4

      Днепр – -1...-3

      Запорожье – -1...+1

      Донецк – -1...-3

      Луганск – -2...-4

      Харьков – -2...-4

      Киев – -2...-4

      прогноз погоди на 15 грудня
      Погода на субботу, 15 декабря, от Укргидрометцентра
       

      Теги: Новости политики Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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