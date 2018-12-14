Погода в Україні у суботу, 15 грудня, буде сніжною та по-грудневому холодною. По всій території стовпчик термометра опуститься до дуже переконливих мінусових позначок, як і личить у грудні.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє український синоптик Наталка Діденко.

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Так, у суботу, 15 грудня, стовпчик термометра опуститься до -2-8 градусів, вдень повітря охолодиться до -1-4 градусів. Сніжитиме на західній, північній та центральній частині України.

В атмосфери все за графіком – спочатку сніг, потім закріплення снігових уроків морозом,

– пише синоптик.

У столицю теж прийде похолодання. Так, 15 грудня в Києві температура вночі поступово опуститься від -3-6 до -4-9 градусів. Вдень очікується -2-5 градусів, можлива ожеледиця.

Також синоптик зазначає, наступного тижня опади припиняться, однак температура надалі знижуватиметься. Лише в західних областях періодично сніжитиме.

Прогноз погоди на суботу, 15 грудня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – -2…-4

Івано-Франківськ – -2…-4

Тернопіль – -2…-4

Чернівці – -2…-4

Хмельницький – -2…-4

Луцьк – -1…-3

Рівне – -1…-3

Житомир – -2…-4

Вінниця – -2…-4

Одеса – -1…+1

Миколаїв – -1…+1

Херсон – -1…+1

Сімферополь – +1…+3

Кропивницький – -2…-4

Черкаси – -2…-4

Чернігів – -3…-5

Суми – -3…-5

Полтава – -2…-4

Дніпро – -1…-3

Запоріжжя – -1…+1

Донецьк – -1…-3

Луганськ – -2…-4

Харків – -2…-4

Київ – -2…-4



Погода на суботу, 15 грудня, від Укргідрометцентру

