Прогноз погоди на 15 грудня: до України йде сніг і справжні зимові морози
Погода в Україні у суботу, 15 грудня, буде сніжною та по-грудневому холодною. По всій території стовпчик термометра опуститься до дуже переконливих мінусових позначок, як і личить у грудні.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє український синоптик Наталка Діденко.
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Так, у суботу, 15 грудня, стовпчик термометра опуститься до -2-8 градусів, вдень повітря охолодиться до -1-4 градусів. Сніжитиме на західній, північній та центральній частині України.
В атмосфери все за графіком – спочатку сніг, потім закріплення снігових уроків морозом,
– пише синоптик.
У столицю теж прийде похолодання. Так, 15 грудня в Києві температура вночі поступово опуститься від -3-6 до -4-9 градусів. Вдень очікується -2-5 градусів, можлива ожеледиця.
Також синоптик зазначає, наступного тижня опади припиняться, однак температура надалі знижуватиметься. Лише в західних областях періодично сніжитиме.
Прогноз погоди на суботу, 15 грудня, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – -2…-4
Івано-Франківськ – -2…-4
Тернопіль – -2…-4
Чернівці – -2…-4
Хмельницький – -2…-4
Луцьк – -1…-3
Рівне – -1…-3
Житомир – -2…-4
Вінниця – -2…-4
Одеса – -1…+1
Миколаїв – -1…+1
Херсон – -1…+1
Сімферополь – +1…+3
Кропивницький – -2…-4
Черкаси – -2…-4
Чернігів – -3…-5
Суми – -3…-5
Полтава – -2…-4
Дніпро – -1…-3
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – -1…-3
Луганськ – -2…-4
Харків – -2…-4
Київ – -2…-4
Погода на суботу, 15 грудня, від Укргідрометцентру