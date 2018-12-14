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      Прогноз погоди на 15 грудня: до України йде сніг і справжні зимові морози

      876 Читать новость на русском
      Погода 15 грудня 2018 Україна: прогноз погоди від синоптиків
      Прогноз погоди в Україні на 15 грудня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у суботу, 15 грудня, буде сніжною та по-грудневому холодною. По всій території стовпчик термометра опуститься до дуже переконливих мінусових позначок, як і личить у грудні.

      Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє український синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: В Україні посилиться негода: синоптики назвали області

      Так, у суботу, 15 грудня, стовпчик термометра опуститься до -2-8 градусів, вдень повітря охолодиться до -1-4 градусів. Сніжитиме на західній, північній та центральній частині України.

      В атмосфери все за графіком – спочатку сніг, потім закріплення снігових уроків морозом,
      – пише синоптик.

      У столицю теж прийде похолодання. Так, 15 грудня в Києві температура вночі поступово опуститься від -3-6 до -4-9 градусів. Вдень очікується -2-5 градусів, можлива ожеледиця.

      Також синоптик зазначає, наступного тижня опади припиняться, однак температура надалі знижуватиметься. Лише в західних областях періодично сніжитиме.

      Прогноз погоди на суботу, 15 грудня, у містах України:

      Ужгород – -1…+1

      Львів – -2…-4

      Івано-Франківськ – -2…-4

      Тернопіль – -2…-4

      Чернівці – -2…-4

      Хмельницький – -2…-4

      Луцьк – -1…-3

      Рівне – -1…-3

      Житомир – -2…-4

      Вінниця – -2…-4

      Одеса – -1…+1

      Миколаїв – -1…+1

      Херсон – -1…+1

      Сімферополь – +1…+3

      Кропивницький – -2…-4

      Черкаси – -2…-4

      Чернігів – -3…-5

      Суми – -3…-5

      Полтава – -2…-4

      Дніпро – -1…-3

      Запоріжжя – -1…+1

      Донецьк – -1…-3

      Луганськ – -2…-4

      Харків – -2…-4

      Київ – -2…-4

      прогноз погоди на 15 грудня
      Погода на суботу, 15 грудня, від Укргідрометцентру
       

      Теги: Новини України Новини політики Погода
      Джерело: 24 Канал
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