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      Прогноз погоды на 15 декабря: дожди с мокрым снегом, туман, температура до 7 тепла

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      Прогноз погоды на 15 декабря / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в воскресенье, 15 декабря, будет по-зимнему теплой и влажной. Температура будет колебаться вокруг отметки в 7 или 8 градусов тепла.

      В воскресенье, 15 декабря, в Украине возможен дождь, а в Карпатах и на севере Левобережья – с мокрым снегом. Без осадков лишь днем в западных областях. Об этом рассказали в Укргидрометцентре. В южных и центральных областях ночью и утром туман.

      Читайте также: Украину укроет густой туман: синоптики назвали области

      Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, а в Карпатах даже до 20 метров в секунду.

      Температура воздуха:

      • Ночью от 0 до 5 тепла;
      • Днем от 3 до 8 выше нуля.

      Лишь на Юге днем теплее – +7...+12.

      В Киеве ночью и утром дождливо, температура воздуха до 4 тепла ночью и до 7 днем

      Любопытно: в Киеве 15 декабря самая высокая температура воздуха днем была +9,4 градуса в 1950, самая низкая ночью составила -20,1 мороза в 1921 году.

      Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +5...+7

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +6...+8

      Тернополь – +6...+8

      Черновцы – +6...+8

      Хмельницкий – +5...+7

      Луцк – +5...+7

      Ровно – +5...+7

      Житомир – +5...+7

      Винница – +6...+8

      Одесса – +10...+12

      Николаев – +9...+11

      Херсон – +9...+11

      Симферополь – +9...+11

      Кропивницкий – +6...+8

      Черкассы – +5...+7

      Чернигов – +4...+6

      Сумы- + 3... + 5

      Полтава – +5...+7

      Днепр – +6...+8

      Запорожье – +8...+10

      Донецк – +5...+7

      Луганск – +4...+6

      Харьков – +5...+7

      Киев – +5...+7

      Погода
      Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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