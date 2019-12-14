Прогноз погоды на 15 декабря: дожди с мокрым снегом, туман, температура до 7 тепла
Погода в Украине в воскресенье, 15 декабря, будет по-зимнему теплой и влажной. Температура будет колебаться вокруг отметки в 7 или 8 градусов тепла.
В воскресенье, 15 декабря, в Украине возможен дождь, а в Карпатах и на севере Левобережья – с мокрым снегом. Без осадков лишь днем в западных областях. Об этом рассказали в Укргидрометцентре. В южных и центральных областях ночью и утром туман.
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Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, а в Карпатах даже до 20 метров в секунду.
Температура воздуха:
- Ночью от 0 до 5 тепла;
- Днем от 3 до 8 выше нуля.
Лишь на Юге днем теплее – +7...+12.
В Киеве ночью и утром дождливо, температура воздуха до 4 тепла ночью и до 7 днем
Любопытно: в Киеве 15 декабря самая высокая температура воздуха днем была +9,4 градуса в 1950, самая низкая ночью составила -20,1 мороза в 1921 году.
Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +5...+7
Винница – +6...+8
Одесса – +10...+12
Николаев – +9...+11
Херсон – +9...+11
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +4...+6
Сумы- + 3... + 5
Полтава – +5...+7
Днепр – +6...+8
Запорожье – +8...+10
Донецк – +5...+7
Луганск – +4...+6
Харьков – +5...+7
Киев – +5...+7
Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря, от Укргидрометцентра