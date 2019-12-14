Прогноз погоды на 15 декабря: дожди с мокрым снегом, туман, температура до 7 тепла

Погода в Украине в воскресенье, 15 декабря, будет по-зимнему теплой и влажной. Температура будет колебаться вокруг отметки в 7 или 8 градусов тепла.

В воскресенье, 15 декабря, в Украине возможен дождь, а в Карпатах и на севере Левобережья – с мокрым снегом. Без осадков лишь днем в западных областях. Об этом рассказали в Укргидрометцентре. В южных и центральных областях ночью и утром туман.

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Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, а в Карпатах даже до 20 метров в секунду.

Температура воздуха:

Ночью от 0 до 5 тепла;

Днем от 3 до 8 выше нуля.

Лишь на Юге днем теплее – +7...+12.

В Киеве ночью и утром дождливо, температура воздуха до 4 тепла ночью и до 7 днем

Любопытно: в Киеве 15 декабря самая высокая температура воздуха днем была +9,4 градуса в 1950, самая низкая ночью составила -20,1 мороза в 1921 году.

Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +5...+7

Винница – +6...+8

Одесса – +10...+12

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +4...+6

Сумы- + 3... + 5

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +8...+10

Донецк – +5...+7

Луганск – +4...+6

Харьков – +5...+7

Киев – +5...+7



Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря, от Укргидрометцентра