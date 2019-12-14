Прогноз погоди на 15 грудня: дощі з мокрим снігом, туман, температура до 7 тепла

Погода в Україні у неділю, 15 грудня, буде по-зимовому теплою та вологою. Температура коливатиметься навколо позначки у 7 або 8 градусів тепла.

У неділю, 15 грудня, в Україні можливий дощ, а в Карпатах і на півночі Лівобережжя – з мокрим снігом. Без опадів – лише вдень у західних областях. Про це розповіли в Укргідрометцентрі. У південних і центральних областях вночі та вранці туман.

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Вітер південно-західний, від 5 до 10 метрів за секунду, а в Карпатах навіть до 20 метрів за секунду.

Температура повітря:

Вночі від 0 до 5 тепла;

Вдень від 3 до 8 вище нуля.

Лише на Півдні вдень тепліше – +7...+12.

У Києві вночі та вранці дощитиме, температура повітря до 4 тепла вночі й до 7 вдень

Цікавинка: у Києві 15 грудня найвища температура повітря удень була +9,4 градуса у 1950, найнижча вночі становила -20,1 морозу у 1921 році.

Прогноз погоди на неділю, 15 грудня, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +5…+7

Вінниця – +6…+8

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +4…+6

Суми – +3…+5

Полтава – +5…+7

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +4…+6

Харків – +5…+7

Київ – +5…+7



Прогноз погоди на неділю, 15 грудня, від Укргідрометцентру