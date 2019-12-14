Прогноз погоди на 15 грудня: дощі з мокрим снігом, туман, температура до 7 тепла
Погода в Україні у неділю, 15 грудня, буде по-зимовому теплою та вологою. Температура коливатиметься навколо позначки у 7 або 8 градусів тепла.
У неділю, 15 грудня, в Україні можливий дощ, а в Карпатах і на півночі Лівобережжя – з мокрим снігом. Без опадів – лише вдень у західних областях. Про це розповіли в Укргідрометцентрі. У південних і центральних областях вночі та вранці туман.
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Вітер південно-західний, від 5 до 10 метрів за секунду, а в Карпатах навіть до 20 метрів за секунду.
Температура повітря:
- Вночі від 0 до 5 тепла;
- Вдень від 3 до 8 вище нуля.
Лише на Півдні вдень тепліше – +7...+12.
У Києві вночі та вранці дощитиме, температура повітря до 4 тепла вночі й до 7 вдень
Цікавинка: у Києві 15 грудня найвища температура повітря удень була +9,4 градуса у 1950, найнижча вночі становила -20,1 морозу у 1921 році.
Прогноз погоди на неділю, 15 грудня, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +5…+7
Вінниця – +6…+8
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +4…+6
Суми – +3…+5
Полтава – +5…+7
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +4…+6
Харків – +5…+7
Київ – +5…+7
Прогноз погоди на неділю, 15 грудня, від Укргідрометцентру