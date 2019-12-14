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      Прогноз погоди на 15 грудня: дощі з мокрим снігом, туман, температура до 7 тепла

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      Прогноз погоди на 15 грудня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у неділю, 15 грудня, буде по-зимовому теплою та вологою. Температура коливатиметься навколо позначки у 7 або 8 градусів тепла.

      У неділю, 15 грудня, в Україні можливий дощ, а в Карпатах і на півночі Лівобережжя – з мокрим снігом. Без опадів – лише вдень у західних областях. Про це розповіли в Укргідрометцентрі. У південних і центральних областях вночі та вранці туман.

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      Вітер південно-західний, від 5 до 10 метрів за секунду, а в Карпатах навіть до 20 метрів за секунду.

      Температура повітря:

      • Вночі від 0 до 5 тепла;
      • Вдень від 3 до 8 вище нуля.

      Лише на Півдні вдень тепліше – +7...+12.

      У Києві вночі та вранці дощитиме, температура повітря до 4 тепла вночі й до 7 вдень

      Цікавинка: у Києві 15 грудня найвища температура повітря удень була +9,4 градуса у 1950, найнижча вночі становила -20,1 морозу у 1921 році.

      Прогноз погоди на неділю, 15 грудня, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +6…+8

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +5…+7

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +9…+11

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +9…+11

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +5…+7

      Чернігів – +4…+6

      Суми – +3…+5

      Полтава – +5…+7

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +8…+10

      Донецьк – +5…+7

      Луганськ – +4…+6

      Харків – +5…+7

      Київ – +5…+7

      Погода
      Прогноз погоди на неділю, 15 грудня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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