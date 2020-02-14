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      Прогноз погоды на 15 февраля: мороза не будет, но местами – мокрый снег

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      Прогноз погоды на 15 февраля / Unsplash

      Погода в Украине в субботу, 15 февраля, будет почти такой же, как и в предыдущие дни. Жителям некоторых регионов стоит готовиться к небольшим осадкам.

      Небольшой мокрый снег и дождь возможен на Западе и Севере, об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

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      Температура будет держаться почти на таких отметках, как и в предыдущий день. Немного потеплеет в воскресенье, 16 февраля.

      Температура воздуха существенно не изменится, в субботу +1+5, в воскресенье +3+8 градусов. На Юге на несколько градусов теплее,
      – пишет Диденко.

      Сильного ветра синоптики не обещают.

      В Киеве в субботу, 15 февраля, обещают небольшой мокрый снег и дождь. Воздух прогреется до +3 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 15 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – +2...+4

      Ивано-Франковск – +4...+6

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +2... +4

      Ровно – +3... +5

      Житомир – +3... +5

      Винница – +3...+5

      Одесса – +6...+8

      Николаев – +5... +7

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – +5...+7

      Черкассы – +3...+5

      Чернигов – +2... +4

      Сумы- + 1... + 3

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +4...+6

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – 0...+2

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – +3...+5

      Прогноз погоди на 15 лютого
      Прогноз погоды на 15 февраля от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
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