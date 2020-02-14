Прогноз погоды на 15 февраля: мороза не будет, но местами – мокрый снег
Погода в Украине в субботу, 15 февраля, будет почти такой же, как и в предыдущие дни. Жителям некоторых регионов стоит готовиться к небольшим осадкам.
Небольшой мокрый снег и дождь возможен на Западе и Севере, об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.
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Температура будет держаться почти на таких отметках, как и в предыдущий день. Немного потеплеет в воскресенье, 16 февраля.
Температура воздуха существенно не изменится, в субботу +1+5, в воскресенье +3+8 градусов. На Юге на несколько градусов теплее,
– пишет Диденко.
Сильного ветра синоптики не обещают.
В Киеве в субботу, 15 февраля, обещают небольшой мокрый снег и дождь. Воздух прогреется до +3 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 15 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2... +4
Ровно – +3... +5
Житомир – +3... +5
Винница – +3...+5
Одесса – +6...+8
Николаев – +5... +7
Херсон – +4...+6
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +2... +4
Сумы- + 1... + 3
Полтава – +2...+4
Днепр – +4...+6
Запорожье – +3...+5
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – +3...+5
Прогноз погоды на 15 февраля от Укргидрометцентра