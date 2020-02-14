Прогноз погоди на 15 лютого: морозу не буде, але місцями – мокрий сніг
Погода в Україні в суботу, 15 лютого, буде майже такою ж, як і у попередні дні. Мешканцям деяких регіонів варто готуватися до невеликих опадів.
Невеликий мокрий сніг та дощ можливий на Заході та Півночі, про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Температура триматиметься майже на таких позначках, як і у попередній день. Трохи потепліє у неділю, 16 лютого.
Температура повітря суттєво не зміниться, у суботу +1+5, у неділю +3+8 градусів. На Півдні на кілька градусів тепліше,
– пише Діденко.
Сильного вітру синоптики не обіцяють.
У Києві в суботу, 15 лютого, обіцяють невеликий мокрий сніг та дощ. Повітря прогріється до +3 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 15 лютого, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +2… +4
Рівне – +3… +5
Житомир – +3… +5
Вінниця – +3…+5
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +5… +7
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +2… +4
Суми – +1…+3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – +3…+5
Прогноз погоди на 15 лютого від Укргідрометцентру