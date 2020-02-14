Прогноз погоди на 15 лютого: морозу не буде, але місцями – мокрий сніг

Погода в Україні в суботу, 15 лютого, буде майже такою ж, як і у попередні дні. Мешканцям деяких регіонів варто готуватися до невеликих опадів.

Невеликий мокрий сніг та дощ можливий на Заході та Півночі, про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Температура триматиметься майже на таких позначках, як і у попередній день. Трохи потепліє у неділю, 16 лютого.

Температура повітря суттєво не зміниться, у суботу +1+5, у неділю +3+8 градусів. На Півдні на кілька градусів тепліше,

– пише Діденко.

Сильного вітру синоптики не обіцяють.

У Києві в суботу, 15 лютого, обіцяють невеликий мокрий сніг та дощ. Повітря прогріється до +3 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 15 лютого, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2… +4

Рівне – +3… +5

Житомир – +3… +5

Вінниця – +3…+5

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +5… +7

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +2… +4

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – +3…+5



Прогноз погоди на 15 лютого від Укргідрометцентру