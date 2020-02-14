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      Прогноз погоди на 15 лютого: морозу не буде, але місцями – мокрий сніг

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      Прогноз погоди на 15 лютого / Unsplash

      Погода в Україні в суботу, 15 лютого, буде майже такою ж, як і у попередні дні. Мешканцям деяких регіонів варто готуватися до невеликих опадів.

      Невеликий мокрий сніг та дощ можливий на Заході та Півночі, про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Температура триматиметься майже на таких позначках, як і у попередній день. Трохи потепліє у неділю, 16 лютого.

      Температура повітря суттєво не зміниться, у суботу +1+5, у неділю +3+8 градусів. На Півдні на кілька градусів тепліше,
      – пише Діденко.

      Сильного вітру синоптики не обіцяють.

      У Києві в суботу, 15 лютого, обіцяють невеликий мокрий сніг та дощ. Повітря прогріється до +3 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 15 лютого, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +2… +4

      Рівне – +3… +5

      Житомир – +3… +5

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +6…+8

      Миколаїв – +5… +7

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – +5…+7

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +2… +4

      Суми – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – +3…+5

      Прогноз погоди на 15 лютого
      Прогноз погоди на 15 лютого від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Погода Новини України Новини політики
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